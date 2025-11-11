MORAJU DA POBEDE: Vaterpolisti Radničkog u trećem kolu Lige šampiona dočekuju Olimpijakos

SPEKTAKL u Kragujevcu. Vaterpolisti Radničkog u trećem kolu grupe A Lige šampiona sutra (20.30) na svom bazenu dočekuju Olimpijakos. Naš prvak nema izbora, mora da pobedi ukoliko želi da ostane u trci za Top 8 fazu.

FOTO: M. Vukadinović

Grčki prvak, kojeg od ove sezone vodi trofejni hrvatski stručnjak Elvis Fatović, odlično je startovao u elitnom takmičenju. Kod kuće je nadigrao zagrebačku Mladost (13:9), a u Budimpešti torpedovao Vašaš – 15:5. Radnički je na svom bazenu matirao Vašaš (17:16), ali je izgubio od Zagrepčana u gostima (15:17) i zbog toga mora da čuva bodove na domaćem terenu.

Olimpijakos je u našoj grupi pokazao najviše i sigurno je u najužem krugu favorita za F4. Igraju izuzetno dobro...Pretpreli su neke male izmene u igračkom kadru,ali je najveća promena novi trener. Jako su ozbiljna ekipa i dolaze ovde po tri boda.Ali,mi na našem bazenu nemamo prava na grešku u ovoj utakmici. Daćemo sve od sebe da pobedom zadržimo sve u svojim rukama. Siguran sam da će upravo mečevi u novembru biti ključni i učnićemo sve da izborimo plasman među osam najboljih u Evropi – istakao je trener Radničkog Uroš Stevanović.

Kragujevčani moraju da izvuku najbolje iz sebe ukoliko žele da matiraju grčkog šampiona, a Angelos Vlahopulos ističe:

-Njihova igra zasniva se na centrima, koji su „usidreni“ na dva metra, što omogućava dobrim šuterima da pucaju iz blizine.Ako ih udaljimo što dalje od gola,budemo agresivni i sprečimo njihove šutere sve će biti lakše. Moramo da budemo čvrsti i odigramo dobru odbranu.

U drugom meču grupe A u Budimpešti se večeras (20.30) sastaju Vašaš i Mladost.

TABELA: Olimpijakos 6, Mladost 3, Radnički 3, Vašaš 0 bodova.