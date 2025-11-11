MORAJU DA POBEDE: Vaterpolisti Radničkog u trećem kolu Lige šampiona dočekuju Olimpijakos
SPEKTAKL u Kragujevcu. Vaterpolisti Radničkog u trećem kolu grupe A Lige šampiona sutra (20.30) na svom bazenu dočekuju Olimpijakos. Naš prvak nema izbora, mora da pobedi ukoliko želi da ostane u trci za Top 8 fazu.
Grčki prvak, kojeg od ove sezone vodi trofejni hrvatski stručnjak Elvis Fatović, odlično je startovao u elitnom takmičenju. Kod kuće je nadigrao zagrebačku Mladost (13:9), a u Budimpešti torpedovao Vašaš – 15:5. Radnički je na svom bazenu matirao Vašaš (17:16), ali je izgubio od Zagrepčana u gostima (15:17) i zbog toga mora da čuva bodove na domaćem terenu.
Olimpijakos je u našoj grupi pokazao najviše i sigurno je u najužem krugu favorita za F4. Igraju izuzetno dobro...Pretpreli su neke male izmene u igračkom kadru,ali je najveća promena novi trener. Jako su ozbiljna ekipa i dolaze ovde po tri boda.Ali,mi na našem bazenu nemamo prava na grešku u ovoj utakmici. Daćemo sve od sebe da pobedom zadržimo sve u svojim rukama. Siguran sam da će upravo mečevi u novembru biti ključni i učnićemo sve da izborimo plasman među osam najboljih u Evropi – istakao je trener Radničkog Uroš Stevanović.
Kragujevčani moraju da izvuku najbolje iz sebe ukoliko žele da matiraju grčkog šampiona, a Angelos Vlahopulos ističe:
-Njihova igra zasniva se na centrima, koji su „usidreni“ na dva metra, što omogućava dobrim šuterima da pucaju iz blizine.Ako ih udaljimo što dalje od gola,budemo agresivni i sprečimo njihove šutere sve će biti lakše. Moramo da budemo čvrsti i odigramo dobru odbranu.
U drugom meču grupe A u Budimpešti se večeras (20.30) sastaju Vašaš i Mladost.
TABELA: Olimpijakos 6, Mladost 3, Radnički 3, Vašaš 0 bodova.
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)