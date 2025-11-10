AMERIKA JE ZAPANJENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.

FOTO: Tanjug/AP

Već decenijama je, Sjedinjene Američke Države u pitanju, nedeljno popodne rezervisano za sport, a nema popularnijeg sporta u toj zemlji od američkog fudbala. Koledž-nadmetanja u tom sportu su subotom, a nedeljom igraju profesionalci, u NFL-u.

I, jedan tamošnji duel, Vašington komanders - Detroit lajons, privukao je posebnu pažnju ovog puta.

Najpre jer je avion sa Trampom nadleteo stadion u prilično niskom letu...

Northwest Stadium going crazy for Trump’s flyover. America loves him. 🇺🇸 pic.twitter.com/Io6lg3siiJ — Graham Banks (@1GrahamDaily) November 9, 2025

... a potom jer je lično predsednik SAD došao u komentatorsku kabinu i pridružio se TV komentatorima tokom meča.

Čak je i komentarisao jednu akciju (uz solidno znanje da je startni kvoterbek domaćih, Džejden Denijels, dobar, ali povređen, no da i njegova zamena, iskusni Markus Mariota, uopšte nije loš).

Evo kako je to izgledalo:

“Let’s see what happens…whoaaa”



President Donald Trump calls his first play pic.twitter.com/HDsOJxClzx — Barstool Sports (@barstoolsports) November 9, 2025

Dolazak predsednika na utakmicu (pre tačno pet meseci bio je prvi "prvi čovek Amerike" koji je prisustvovao Superboulu dok mu je mandat još u toku) izazvao je prilično oduševljenje, pa je tako i jedan od najboljih igrača gostujućih Lajonsa, hvatač Amon-Ra Sent-Braun, proslavio tačdaun - najpre pokazujući ka "predsedničkoj loži", a onda imitirajući čuvene Trampove pokrete.

Hvatač NFL tima iz Detroita, Amon-Ra Sent-Braun, pokazuje ka Donaldu Trampu pre nego što mu je posvetio tačdaun na meču između Vašington komandersa i njegovih Lajons / FOTO: Tanjug/AP

Evo i tog video snimka:

Amon Ra hit the Trump dance for the President who’s in attendance. pic.twitter.com/HOteach28o — Honolulu Blues (@HonoluluBlues_) November 9, 2025

Naravno, Trampovim protivnicima nije prošlo nezapaženo da je (omaleni u odnosu na snažne "linijaše" koji ili čuvaju kvoterbeka, ili jure da ga stignu pre nego što baci loptu) Sent-Braun - umalo nokautiran kada ga je "linijaš Vašingtona Daron Pejn udario pesnicom svom snagom u glavu.

Ipak, taj incident se desio u drugom poluvremenu a pomenuto imitiranje Trampa u prvom, pa iako internetom već kruže šale američke opozicije da je sjajnom hvataču Detroita odmah "stigla kazna" jer je pokazao kog političara simpatiše - sami događaji, ples i udarac, nisu povezani jedan sa drugim.

