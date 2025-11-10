Ostali sportovi

AMERIKA JE ZAPANJENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

Новости онлине

10. 11. 2025. u 15:46

Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.

АМЕРИКА ЈЕ ЗАПАЊЕНА: Ево шта је Доналд Трамп управо урадио (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Već decenijama je, Sjedinjene Američke Države u pitanju, nedeljno popodne rezervisano za sport, a nema popularnijeg sporta u toj zemlji od američkog fudbala. Koledž-nadmetanja  u tom sportu su subotom, a nedeljom igraju profesionalci, u NFL-u.

I, jedan tamošnji duel, Vašington komanders - Detroit lajons, privukao je posebnu pažnju ovog puta.

Najpre jer je avion sa Trampom nadleteo stadion u prilično niskom letu...

... a potom jer je lično predsednik SAD došao u komentatorsku kabinu i pridružio se TV komentatorima tokom meča.

Čak je i komentarisao jednu akciju (uz solidno znanje da je startni kvoterbek domaćih, Džejden Denijels, dobar, ali povređen, no da i njegova zamena, iskusni Markus Mariota, uopšte nije loš).

Evo kako je to izgledalo:

Dolazak predsednika na utakmicu (pre tačno pet meseci bio je prvi "prvi čovek Amerike" koji je prisustvovao Superboulu dok mu je mandat još u toku) izazvao je prilično oduševljenje, pa je tako i jedan od najboljih igrača gostujućih Lajonsa, hvatač Amon-Ra Sent-Braun, proslavio tačdaun - najpre pokazujući ka "predsedničkoj loži", a onda imitirajući čuvene Trampove pokrete.

Hvatač NFL tima iz Detroita, Amon-Ra Sent-Braun, pokazuje ka Donaldu Trampu pre nego što mu je posvetio tačdaun na meču između Vašington komandersa i njegovih Lajons / FOTO: Tanjug/AP

Evo i tog video snimka:

Naravno, Trampovim protivnicima nije prošlo nezapaženo da je (omaleni u odnosu na snažne "linijaše" koji ili čuvaju kvoterbeka, ili jure da ga stignu pre nego što baci loptu) Sent-Braun - umalo nokautiran kada ga je "linijaš Vašingtona Daron Pejn udario  pesnicom svom snagom u glavu.

Ipak, taj incident se desio u drugom poluvremenu a pomenuto imitiranje Trampa u prvom, pa iako internetom već kruže šale američke opozicije da je sjajnom hvataču Detroita odmah "stigla kazna" jer je pokazao kog političara simpatiše - sami događaji, ples i udarac, nisu povezani jedan sa drugim.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta