NAJLUĐA TRKA FORMULE 1 U 2025: Ferštapen od 16. mesta do podijuma! A šampionska jurnjava doživela kulminaciju!
Lando Noris, vozač Meklarena, pobedio je na danas voženoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Brazila u Interlagosu (Sao Paulo), iskoristivši pol poziciju i uvećavši vođstvo u generalnom plasmanu vozača, ali pravi podvig napravio je Maks Ferštapen iz Red Bula.
Na podijumu je, kao drugi, bio i Kimi Antoneli, senzacija iz Mercedesa, učinivši ovo nadmetanje dodatno interesantnim.
Sama trka je bila uzbudljiva i puna preokreta, sa više incidenata, uključujući sudar Gabriela Bortoleta već prvom krugu.
Norisova pobeda jeste ključna za sam šampionat, jer je njome povećao prednost nad timskim kolegom Oskarom Pijastrijem, koji je imao loš vikend nakon sudara u sprint trci i starta sa devetog mesta u glavnoj trci.
Na kraju je Pijastri još i kažnjen sa 10 sekundi zbog izazivanja sudara posle "restarta", pa je takmičenje završio na petom mestu, iza Džordža Rasela koji je "izgubio dvoboj" sa pomenutom klupskim kolegom, Antonelijem.
Ferštapen je ipak izveo najveći podvig, jer je sa 16. pozicije stigao do podijuma, što odličnim preticanjima, što izvrsnom timskom strategijom.
Na kraju, Pijastriv loš finiš, te Norisov trijumf doveli su do toga da Lando Noris sada vodi u generalnom plasmanu sa 390 bodova, Pijastri ima 366, Ferštapen 341, a iza njih su Rasel sa 276, tandem iz Ferarija Šarl Lekler sa 214 i Luis Hamilton sa 148 bodova, Antoneli sa 122 i ostali koji nemaju trocifreni broj bodova.
Sa još tri trke do kraja sezone (Las Vegas, Katar, Abu Dabi), Noris je u najboljoj poziciji za titulu, ali, naravno, Pijastri i Ferštapen "vrebaju na krivini", nadajući se da bi mogli da iznenade lidera.
