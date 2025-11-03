Ostali sportovi

PARTIZAN KOD BORANKI: Zbog evropskih obaveza rukometašica Bora i Crvene zvezde sutra i u sredu odigraće se dve utakmice ARKUS lige

Slobodan Krstović

03. 11. 2025. u 10:49

NEMA predaha za rukometašica. Zbog evropskih obaveza igračice Bora u devetom kolu ARKUS lige dočekaće sutra Partizan, dok će šampionke, rukometašice Crvene zvezde u sredu ugostiti Napredak. Domaćini su u tim duelima velika favoriti, dok se preostali mečevi igraju u petal i subotu.

ПАРТИЗАН КОД БОРАНКИ: Због европских обавеза рукометашица Бора и Црвене звезде сутра и у среду одиграће се две утакмице АРКУС лиге

foto m. vukadinović

DEVETO kolo ARKUS lige za rukometašice, sutra: Bor - Partizan (18.00). Sreda: Crvena zvezda - Napredak (17.30). Petak, 7.novembar: Jagodina - Naisa (19.00). Subota, 8.novembar: Mladost NP - Temerin (19.00), Železničar - Medicinar (19.00), Ruma - Bekament (18.00).

TABELA: C. zvezda 15, Naisa 14, Ruma 11, Bor 9, Napredak 9, Mladost 9, Jagodina 9, Bekament 6, Temerin 5, Partizan 5, Železničar 4, Medicinar 0 bodova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!