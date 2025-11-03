PARTIZAN KOD BORANKI: Zbog evropskih obaveza rukometašica Bora i Crvene zvezde sutra i u sredu odigraće se dve utakmice ARKUS lige
NEMA predaha za rukometašica. Zbog evropskih obaveza igračice Bora u devetom kolu ARKUS lige dočekaće sutra Partizan, dok će šampionke, rukometašice Crvene zvezde u sredu ugostiti Napredak. Domaćini su u tim duelima velika favoriti, dok se preostali mečevi igraju u petal i subotu.
DEVETO kolo ARKUS lige za rukometašice, sutra: Bor - Partizan (18.00). Sreda: Crvena zvezda - Napredak (17.30). Petak, 7.novembar: Jagodina - Naisa (19.00). Subota, 8.novembar: Mladost NP - Temerin (19.00), Železničar - Medicinar (19.00), Ruma - Bekament (18.00).
TABELA: C. zvezda 15, Naisa 14, Ruma 11, Bor 9, Napredak 9, Mladost 9, Jagodina 9, Bekament 6, Temerin 5, Partizan 5, Železničar 4, Medicinar 0 bodova.
