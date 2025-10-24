Ostali sportovi

RADNIČKI BRANI TITULU: Danas počinje Superliga za odbojkaše, a večiti rivali prvi startuju

Slobodan Krstović

24. 10. 2025. u 11:06

KREĆU i odbojkaši. Igrači Radničkog brane titulu prvaka Srbije, a sa trona će pokušati da ga skinu Vojvodina, Crvena zvezda, Partizan... Prvi kreću večiti rivali, Partizan će danas ugostiti subotički Spartak, a Crvena zvezda Mladi radnik. U subotu jedan od favorita, Vojvodina kod kuće igra sa Takovom, dok će šampion u nedelju ugostiti VGSK.

РАДНИЧКИ БРАНИ ТИТУЛУ: Данас почиње Суперлига за одбојкаше, а вечити ривали први стартују

FOTO: OSS

PRVO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Crvena zvezda - Mladi radnik (20.00), Partizan - Spartak SU (17.00). Subota: Karađorđe - Niš (19.00), Vojvodina - Takovo (18.00), Dubočica - Jedinstvo SP (18.00). Nedelja: Radnički - VGSK (17.00).

