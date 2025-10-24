RADNIČKI BRANI TITULU: Danas počinje Superliga za odbojkaše, a večiti rivali prvi startuju
KREĆU i odbojkaši. Igrači Radničkog brane titulu prvaka Srbije, a sa trona će pokušati da ga skinu Vojvodina, Crvena zvezda, Partizan... Prvi kreću večiti rivali, Partizan će danas ugostiti subotički Spartak, a Crvena zvezda Mladi radnik. U subotu jedan od favorita, Vojvodina kod kuće igra sa Takovom, dok će šampion u nedelju ugostiti VGSK.
PRVO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Crvena zvezda - Mladi radnik (20.00), Partizan - Spartak SU (17.00). Subota: Karađorđe - Niš (19.00), Vojvodina - Takovo (18.00), Dubočica - Jedinstvo SP (18.00). Nedelja: Radnički - VGSK (17.00).
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)