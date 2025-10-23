PROMENJENO IME ČUVENE HALE NA BANJICI! Od sada će se zvati po srpskoj legendi!

Nema sumnje da će 27. oktobar 2025. ostati upisan zlatnim slovima u anale srpskog rukometa.

FOTO: SRCVozdovac.rs

To je dan koji će promeniti naš sport, dan kad će dvorana na Banjici, poznatija kao „hram rukometa” i zvanično poneti ime jednog od najvećih – profesora dr Branislava Pokrajca!

Rukometni savez Srbije pre nekoliko meseci pokrenuo je ovu inicijativu i uspeo u nameri da prvi put u istoriji ovog sporta jedna dvorana u Beogradu ponese ime po rukometnom velikanu.

Profesor dr Branislav Pokrajac (1947–2018) prvi je čovek u istoriji rukometa koji je uspeo da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i trener. Sa takvim dostignućima ostvarenim u Minhenu 1972. i Los Anđelesu 1984. godine do dan danas ostao je jedinstven i u celokupnom srpskom sportu. Pokrajac je osvojio devet medalja na velikim takmičenjima ispisavši najsjajnije stranice rukometne istorije.

Branislav Pokrajac / FOTO: M. Vukadinović

Ko je bio Branislav Pokrajac? Legenda rukometa čija je biografija - nestvarna

Pokrajac (1947. - 2018.) je prvi čovek u istoriji rukometa kome je pošlo za rukom da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i kao trener.

Sa takvim dostignućem ostvarenim u Minhenu 1972. i Los Anđelesu 1984. do danas je ostao jedinstven u celokupnom srpskom sportu.

Kao reprezentativac i selektor, legendarni "Kraja" je osvojio devet medalja na velikim takmičenjima od 1967. do 2001. godine, a postao je i doktor nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Samo godinu dana po Pokrajčevoj smrti, jedan od amfiteatara ove visokoškolske ustanove poneo je njegovo ime.

Njegova istraživanja o fizičkoj pripremi i taktičkim pristupima omogućila su mladim sportistima da razumeju dublje aspekte igre. Njegova sposobnost da spoji teoriju i praksu učinila ga je istinskim vizionarem, čije ideje i danas osvetljavaju put mnogima.

Zato će 27. oktobar u 12:30, kad će dvorani na Banjici i zvanično poneti ime „Prof. dr Branislav Pokrajac” ući u istoriju našeg sporta.

Ivan Milivojević: Njegovo ime stoji tamo gde pripada

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević, bio je jedan od inicijatora ideje da dvorana na Banjici ponese ime Branislava Pokrajca.

– On je bio veliki čovek, šampion kao igrač i vizionar kao trener. Čovek koji je rukomet pretvarao u umetnost, a i danas se može reći da je mentor, učitelj, uzor i dok se svet rukometa razvija, njegovo nasleđe živi kroz generacije koje su inspirisane njegovim radom. U svetu sporta, gde su trenuci prolazni, Pokrajčeva strast i posvećenost su večni. Zato će njegovo ime stajati tamo gde pripada – na mestu rukometnih snova, borbi i pobeda – rekao je Ivan Milivojević.

Dragan Škrbić: Treba da budemo ponosni

Nekada najbolji pivotmen sveta, kapiten reprezentacije Dragan Škrbić, dugo je sarađivao sa Branislavom Pokrajcem, sa kojim je osvojio i veliki broj trofeja.

– Čast mi je što sam sarađivao sa njim, jer je to trener sa kojim sam ostvario najveće reprezentativne uspehe. Ovo je veliki događaj za naš rukomet, a on je to zaslužio, jer je mnogo toga ostavio ovom sportu u nasleđe. Moramo da budemo ponosni što će dvorana na Banjici nositi njegovo ime Branislava Pokrajca.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć