DUNJA U PARIZU SANJA SVETSKI SAN: Srpkinja na pragu velikog uspeha

Bogoljub Grujić

17. 10. 2025. u 17:45

Dunja Rajić, reprezentativka Srbije i karatistkinja Zadrugara iz Lazareva kod Zrenjanina, u Parizu na kvalifikacionom turniru bije odlučujuću bitku za plasman na Svetsko prvenstvo.

Dunja će ovog vikenda u Parizu, u konkurenciji najboljih karatistkinja sveta, pokušati da overi vizu za učešće na najvažnijem takmičenju u karijeri.
 

