RUSIJA U SUZAMA: Preminuo Aleksandar Ditjatin

Svet sporta tuguje. U 68. godini preminuo je ruski gimnastičar Aleksandar Ditjatin. Reč je o jednom od najboljih gimnastičara svih vremena.

Foto: Piksabej

Ditjatin je rođen 1957. godine u Sankt Peterburgu, a njegova dostignuća decenijama nisu mogla da budu nadmašena.

Na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine, Ditjatin je ostvario nešto što je tada delovalo nemoguće — osvojio je osam medalja: tri zlatne, četiri srebrne i jednu bronzanu, čime je postavio rekord po broju odličja na jednim Igrama.

Decenijama kasnije to je uspeo da učini i američki plivač Majk Felps, na Igrama u Atini 2004. godine i potom u Pekingu četiri godine kasnije.

Osim po medaljama, Aleksandar Ditjatin ušao je u istoriju i kao prvi gimnastičar koji je dobio savršenu ocenu 10 za svoju vežbu na preskoku.

Taj trenutak postao je simbol ne samo njegove karijere, već i vrhunca umetničke i sportske preciznosti u gimnastici.

Osvojio je i sedam zlatnih medalja na svetskim i dve zlatne na evropskim prvenstvima.

Zbog doprinosa sportu i generacijama koje je inspirisao, Aleksandar Ditjatin je 2013. godine primljen u Međunarodnu gimnastičku Kuću slavnih, čime je zvanično upisan među najveće u istoriji ovog sporta.