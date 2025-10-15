RUSIJA U SUZAMA: Preminuo Aleksandar Ditjatin
Svet sporta tuguje. U 68. godini preminuo je ruski gimnastičar Aleksandar Ditjatin. Reč je o jednom od najboljih gimnastičara svih vremena.
Ditjatin je rođen 1957. godine u Sankt Peterburgu, a njegova dostignuća decenijama nisu mogla da budu nadmašena.
Na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine, Ditjatin je ostvario nešto što je tada delovalo nemoguće — osvojio je osam medalja: tri zlatne, četiri srebrne i jednu bronzanu, čime je postavio rekord po broju odličja na jednim Igrama.
Decenijama kasnije to je uspeo da učini i američki plivač Majk Felps, na Igrama u Atini 2004. godine i potom u Pekingu četiri godine kasnije.
Osim po medaljama, Aleksandar Ditjatin ušao je u istoriju i kao prvi gimnastičar koji je dobio savršenu ocenu 10 za svoju vežbu na preskoku.
Taj trenutak postao je simbol ne samo njegove karijere, već i vrhunca umetničke i sportske preciznosti u gimnastici.
Osvojio je i sedam zlatnih medalja na svetskim i dve zlatne na evropskim prvenstvima.
Zbog doprinosa sportu i generacijama koje je inspirisao, Aleksandar Ditjatin je 2013. godine primljen u Međunarodnu gimnastičku Kuću slavnih, čime je zvanično upisan među najveće u istoriji ovog sporta.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)