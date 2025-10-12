Dinamo slavio, Šapčani tugovali: Pančevci u drugoj rundi Evrokupa savladali rukometaše Karvije, dok je Metaloplastika izgubila od Sura

POLOVIČAN uspeh naših klubova u drugoj rundi Evrokupa za rukometaše.

FOTO: Grad Zrenjanin

Igrači Dinama su u Pančevu savladali Karvinu sa 29:27, a rukometaši Metaloplastike izgubili od Sura - 28:30. Revanš utakmica u Arau (Švajcarska) je 18. septembra, a dan kasnije u Češkoj.

Vojvodina će sa ekipom Strandem (Farska ostrva) odmeriti snage 17. i 19. oktobra u Novom Sadu.