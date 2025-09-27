GRBIĆ SE NEĆE BORITI ZA ZLATO: Poljska izgubila od Italije u polufinalu Svetskog prvenstva

SRPSKI odbojkaški trener Nikola Grbić neće imati priliku da osvoji zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto je Poljska izgubila u polufinalu od Italije sa 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)

Foto: EPA-EFE/ROLEX DELA PENA

"Azuri" su ponovo slavili protiv velikog rivala. Inače ovo je bila repriza finala sa prošlog planetarnog nademtanja kad je bilo 3:1.

Poljska je vodila i imala prednost tokom svakog od tri seta, ali je rival u završnici bio bolji, pa će tako biti u prilici da odbrani zlatnu medalju koju je osvojio 2022. godine.

Najefikasniji u reprezentaciji Italije bio je Jurij Romano sa 15 poena, dok je Alesandro Mikeleto postigao 12.

U selekciji Poljske najiviše se istakao Vilfredo Leon sa 14 poena, a Kevin Sasak je zabeležio devet.

Italija će u nedelju u finalu od 12.30 časova igrati protiv Bugarske, koja je ranije danas pobedila Češku rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju