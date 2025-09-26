Ostali sportovi

"MA, NAŠ SLEDEĆI KORAK JE OLIMPIJSKO ZLATO!" Srbija oduševljena: Mačković i Pimenov postali svetski vicešampioni, pa poručili - ovo!

Новости онлине

26. 09. 2025. u 14:24

Reprezentativci Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na svetskom prvenstvu u veslanju sa rezultatom 6.13.57, posle čega je usledila izjava koje je mnoge obradovala.

МА, НАШ СЛЕДЕЋИ КОРАК ЈЕ ОЛИМПИЈСКО ЗЛАТО! Србија одушевљена: Мачковић и Пименов постали светски вицешампиони, па поручили - ово!

FOTO: VK Partizan

Prvo mesto osvojila je Poljska izveslavši stazu od 2000 metara za oko sekund i po brže (6.11.97), dok je treće mesto pripalo Irskoj sa rezultatom 6.15.13, što je za oko sekund i po sporije od našeg tandema.

„Posle osvajanja prvog mesta na Svetskom kupu u Lucernu, znali smo da ćemo biti jedni od favorita za medalje na ovom takmičenju. Ali isto tako znamo koliki rad i trud celog tima je uložen u ovu medalju. Svakako fenomenalan osećaj. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje, ali je i svakako veliki korak za ono što nedostaje Srbiji - zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu“, sa osmehom na licu je izjavio Martin Mačković.

"Pamtiću ovo ceo život!"


Nikola Stojić trener srpskih posada, nije krio zadovoljstvo posle finala.

„Ono što su ova dvojca zlatnih momaka danas uradili je nešto što ću pamtiti ceo život. Energija, posvećenost i rad su ono što ih odlikuje. Pored čestitki Jovani, Eleni, Martinu, Nikolaju i našoj fiziotarapeutkinji Tatjani, moram da se zahvalim svim ljudima koji su sve ovo vreme uz nas, a pogotovu gospodinu Božidaru Maljkoviću i njegovom timu iz Olimpijskog komiteta Srbije koji nam pružaju svesrdnu pomoć u pravljenju ovakvih rezultata“.  

Slavlje posle vicešampionske titule na Svetskom prvenstvu u veslanju / FOTO: VK Partizan


Još jedan predstavnik srpskog veslanja koji je takođe bio na svetskom nivou na ovom takmičenju je Marko Milačić, doskorašnji predsednik VK Partizan,  koji je kao priznati internacionalni veslački sudija dobio poziv od Svetske veslačke federacije da bude jedan od vodećih sudija na ovom takmičenju. Marko je imao tu privilegiju da trku dubl skula gleda iz sudijskog čamca i prvi čestita momcima na rezultatu. 

Nikola Stojić je svakako postao najbolji srpski trener u istoriji našeg sporta, kao prvi koji je imao dve ekipe u finalu ovog planetarnog takmičenja, a posle osvajanja 4. mesta na SP 2022,  5. mesta na OI u Tokiju i 7. mesta na OI u Parizu, u svoju bogatu što veslačku što trenersku karijeru upisaće i ove, najnovije, sjajne rezultate.

