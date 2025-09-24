AMERIKANCI PROTIV RUSA - U SRBIJI! Hibridni okršaj je počeo, a poprište je - Loznica

Hibridni sport koji kombinuje dve tradicionalne discipline, šah i boks, stigao na velika vrata u Srbiju. Svetski šampionat u šah-boksu, sportu koji se munjevito širi planetom počeo je u Loznici u legendarnoj hali “Lagator” i traje do 29. septembra 2025. godine, uz učešće 25 država - među njima i Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: BSS Aleksandar Stojanović

U organizaciji Bokserskog i Šahovskog saveza Srbije, u fuziji dva sporta čija tradicija živi vekovima, prvi put na našem podneblju tu su svetski asovi, za ovdašnje prilike, novom sportu. Bokserski savez Srbije je još u januaru ove godine napravio je dogovor sa Svetskom šah-boks organizacijom o organizaciji ovog takmičenja koje je ušlo na listu naj trend sportova planete.

Defileu zemalja učesnica prisustvovalo je preko 100 takmičara iz 17 zemalja sveta od ukupno njih 25 koje će učestvovati na ovom šampionatu. Zemlje učesnice su: Argentina, Azerbejdžan, Belorusija, Kanada, Česka, Gambija, Nemačka, Estonija, Francuska, Gruzija, Čile, Indija, Italija, Letonija, Litvanija, Rusija, Švajcarska, Tahiti, Turska, Amerika i Uzbekistan.

Šah-boks je sport koji kombinuje šah i boks. Takmičari se smenjuju između rundi boksa i rundi šaha. Mogu pobediti nokautiranjem protivnika ili matiranjem. Zahteva i fizičku snagu i mentalnu veštinu. Maksimalna dužina meča je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Kreće se partijom šaha i svaka šahovska partija traje 4 minuta, posle čega ide bokserka runda od 3 minuta. Kraj meča je kada suparnik bude matiran ili mu padne zastavica ili posle poraza u ringu.

Prvo takmičenje u šahovskom boksu održano je u Berlinu 2003. godine. Kao i boks, šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Trenutno se sledeće primenjuju na profesionalne šah-boks događaje (od oktobra 2014): muškarci (17 godina +) : do 70 kg, 80 kg, 90 kg, preko 90 kg, žene (17 godina +): do 55 kg, 65 kg, 75 kg, preko 75kg.

“Ovo je nov sport za nas i naše prostore, ali i druge zemlje u kojima je već dugi niz godina jer tek ulazi na velika sportska vrata sveta. Svi se pitaju kako teku mečevi, a to se dešava sledećim redosledom. Takmičari se uparuju po težinskoj kategoriji i šahovskim sposobnostima. Prva runda je šah, igra se za sklopivim stolom postavljenim u centru ringa. Takmičari nose slušalice, puštajući muziku visokim decibelima, tako da ne mogu da čuju šahovskog komentatora kako objašnjava igru, niti da čuju bilo koga u publici kako viče poteze. Tabla je elektronska, što omogućava praćenje poteza na projekciji table vidljivoj publici. Šahovska partija traje četiri minuta, koja se odbrojavaju na satu kada napravi potez”, objašnjava predsednik Nadzornog odbora Bokserskog saveza Srbije Adnan Bajramović.

Nakon četiri minuta šahovske igre, zvono zvoni, tabla se spušta, slušalice se skidaju i takmičari počinju da se međusobno udaraju sa pravom i iznenađujućom žestinom. Zatim se šahovske figure vraćaju na sto i igra se nastavlja. Ovo se ponavlja 11 rundi ili dok neko ne matira, ne ponestane vremena na šahovskom satu, ne bude nokautiran ili ne baci peškir.

Nakon svečanog defilea šah-boks selekcija, a nekoliko desetina fotografija možete pogledati u foto-galeriji, zvezde naše muzičke scene devedesetih održale su koncert. U svet šah-boksa uvela nas je žurka “Oseti devedesete” gde su se na sceni smenjivali: Ivan Gavrilović sa čuvenih "200 na sat", Slađana Delibašić, Models, Baki B3, Trik FX, Bit strit…

Svetsko prvenstvo možete pratiti svaki dan u hali “Lagator” i uživo na TV "Arena fajt" kanalu.

