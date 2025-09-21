Ostali sportovi

PALI POSLE PETERACA: Vaterpolisti Novog Beograda na kvalifikacionom turniru Lige šampiona izgubili od Primorca

Slobodan Krstović

21. 09. 2025. u 21:36

VATERPOLISTI Novog Beograda osvojili su drugo mesto na kvalifikacionom turniru grupe A za grupnu fazu Ligu šampiona pošto su na svom bazenu u poslednjem kolu posle peteraca izgubili od Primorca – 16:18 (4:2, 2:5, 4:3, 3:3 – 3:5). To znači da će Miloš Ćuk i drugovi igrati u grupi B Lige šampiona sa Pro Rekom, hercegnovskim i splitskim Jadranom.

ПАЛИ ПОСЛЕ ПЕТЕРАЦА: Ватерполисти Новог Београда на квалификационом турниру Лиге шампиона изгубили од Приморца

FOTO: M. Vukadinović

Dramatičan duel na „11.aprilu“ rešen je u trećej seriji, kada je Đuro Radović promašio peterac. Kod Kotorana, za koje igraju Dimitrije Rističević i Nemanja Vico, svi su bili sigurni u penal seriji.

Domaćin je bio sigurniji u prvoj četvrtini, Kotorani su preokrenuli u drugoj, u trećoj su imali 9:6, da bi Novobeograđani uzvratili za 10:9. Na kraju je bilo 13:13 i peterci su se posrećili gostima.

U Novom Beogradu najefikasniji su bili Ćuk i Perković sa tri gola, a kod Kotorana Mršić sa šest.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ORLOVI SE NE SLAŽU SA STAVOM JAVNOSTI! Odbojkaši Srbije o tome - mogu li i kako da eliminišu Iran u osmini finala Svetskog prvenstva
Ostali sportovi

0 0

"ORLOVI" SE NE SLAŽU SA STAVOM JAVNOSTI! Odbojkaši Srbije o tome - mogu li i kako da eliminišu Iran u osmini finala Svetskog prvenstva

IRAN nije Brazil, ali daleko od toga da ga neko u odbojkaškom taboru Srbije potcenjuje. „Orlovi“ se od četvrtka, kada su „karioke“ poslale kući, spremaju za duel sa jednom od najboljih azijskih selekcija u osmini finala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima. Puleni Georga Krecua veruju da će u utorak (14.00) naći načina da neugodnog rivala nadmudre i plasiraju se u četvrtfinale.

21. 09. 2025. u 22:33

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)