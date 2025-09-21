PALI POSLE PETERACA: Vaterpolisti Novog Beograda na kvalifikacionom turniru Lige šampiona izgubili od Primorca

VATERPOLISTI Novog Beograda osvojili su drugo mesto na kvalifikacionom turniru grupe A za grupnu fazu Ligu šampiona pošto su na svom bazenu u poslednjem kolu posle peteraca izgubili od Primorca – 16:18 (4:2, 2:5, 4:3, 3:3 – 3:5). To znači da će Miloš Ćuk i drugovi igrati u grupi B Lige šampiona sa Pro Rekom, hercegnovskim i splitskim Jadranom.

FOTO: M. Vukadinović

Dramatičan duel na „11.aprilu“ rešen je u trećej seriji, kada je Đuro Radović promašio peterac. Kod Kotorana, za koje igraju Dimitrije Rističević i Nemanja Vico, svi su bili sigurni u penal seriji.

Domaćin je bio sigurniji u prvoj četvrtini, Kotorani su preokrenuli u drugoj, u trećoj su imali 9:6, da bi Novobeograđani uzvratili za 10:9. Na kraju je bilo 13:13 i peterci su se posrećili gostima.

U Novom Beogradu najefikasniji su bili Ćuk i Perković sa tri gola, a kod Kotorana Mršić sa šest.