TRESE SE SRBIJA! Emotivna poruka kapitena "orlova" nakon senzacije na Svetskom prvennstvu
Kapiten naše odbojkaške reprezentacije, Marko Ivović, otvorio je dušu nakon čudesnog trijumfa nad Brazilom i plasmana našeg tima u osminu finala Svetskog prvenstva u Manili.
"Jedna lasta ne čini proleće… Današnja pobeda je pobeda pojedinaca, ne sistema. Jedna mala četa koja je ostavljena, relativno sama, je uspela da težim putem ‘preživi’ i plasira se u drugi krug Svetskog prvenstva! Nisu nam velika očekivanje, ali želja, vera i cilj, jeste. Dobrodošao je svako ko je tu da prati i podrži… Ali to ne bi trebalo da se dovodi u pitanje?! Mada, ako se pogledamo u oči, da li je to tako", napisao je Ivović na Instagramu i nastavio:
"Jer momci koji su ostavili svoje porodice kod kuće, uz to žrtvuju slobodno vreme i zdravlje, za nula dinara, da li je mnogo da dobiju podršku od svog naroda? Oprostite, ali zajedno možemo više, ma koliko to bilo, ali je više".
Na kraju emotivne objave kapiten je naglasio:
"Nadam se da će neke novi dečaci doći i praviti još bolje rezultate… Jer nas, par miliona, možemo da iznedrimo još neku četu koja može da obraduje svoje bližnje. Hvala i ljubimo bližnje svoje… Toliko valjda možemo".
