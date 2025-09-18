ON JE HEROJ SRBIJE! Selektor "orlova" skinuo kapu Draženu Luburiću
Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu izjavio je danas da je zadovoljan pobedom protiv Brazila i plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva, a posebno je pohvalio kapitena nacionalnog tima Dražena Luburića.
Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala SP, pošto su u Pasaj Sitiju savladali Brazil 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H.
Krecu je podsetio da je Srbija tokom priprema za SP imala dosta problema sa povredama.
"Pokušavali smo da spasimo Ligu nacija, da opstanemo u tom takmičenju. Da ovi mladi momci porastu... Od tih iskusnijih igrača uz njih su bili Marko Ivović i Dražen Luburić. Izgubili smo i Jovovića u Ligi nacija. Korak po korak, nadali smo se da će se Pavle Perić i Miran Kujundžić vratiti u igru. Sigurno je bilo rizično sa moje strane da počnem odmah sa njima na prvoj utakmici protiv Češke. Ali, imali smo jednu sezonu zajedno u Belhatovu i verovao sam da će oni dati sve od sebe na ove dve utakmice na terenu i zaista je bilo tako", rekao je Krecu, preneo je OŠ.
Krecu je potom pohvalio Luburića, koji je zabeležio 19 poena na meču sa Brazilom.
"Imamo sjajnog kapitena na terenu Luburića koji je bio zaista fantastičan. Držao je mirnoću u momentima kada je Brazil pokušavao da se vrati. Nije bilo lako osećati njihove nalete. Sve može da se promeni u jednom trenutku, zaključio je Krecu.
Grupa H se u osmini finala SP ukršta sa grupom A u kojoj se nalaze Tunis, Iran, Egipat i Filipini.
