Ostali sportovi

ON JE HEROJ SRBIJE! Selektor "orlova" skinuo kapu Draženu Luburiću

Новости онлине

18. 09. 2025. u 09:19

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu izjavio je danas da je zadovoljan pobedom protiv Brazila i plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva, a posebno je pohvalio kapitena nacionalnog tima Dražena Luburića.

ОН ЈЕ ХЕРОЈ СРБИЈЕ! Селектор орлова скинуо капу Дражену Лубурићу

FOTO: FIVB

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala SP, pošto su u Pasaj Sitiju savladali Brazil 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H.

Krecu je podsetio da je Srbija tokom priprema za SP imala dosta problema sa povredama.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Pokušavali smo da spasimo Ligu nacija, da opstanemo u tom takmičenju. Da ovi mladi momci porastu... Od tih iskusnijih igrača uz njih su bili Marko Ivović i Dražen Luburić. Izgubili smo i Jovovića u Ligi nacija. Korak po korak, nadali smo se da će se Pavle Perić i Miran Kujundžić vratiti u igru. Sigurno je bilo rizično sa moje strane da počnem odmah sa njima na prvoj utakmici protiv Češke. Ali, imali smo jednu sezonu zajedno u Belhatovu i verovao sam da će oni dati sve od sebe na ove dve utakmice na terenu i zaista je bilo tako", rekao je Krecu, preneo je OŠ.

Krecu je potom pohvalio Luburića, koji je zabeležio 19 poena na meču sa Brazilom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Imamo sjajnog kapitena na terenu Luburića koji je bio zaista fantastičan. Držao je mirnoću u momentima kada je Brazil pokušavao da se vrati. Nije bilo lako osećati njihove nalete. Sve može da se promeni u jednom trenutku, zaključio je Krecu.

Grupa H se u osmini finala SP ukršta sa grupom A u kojoj se nalaze Tunis, Iran, Egipat i Filipini.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom