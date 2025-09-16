"ORLOVI" SE NE PREDAJU: Kako su odbojkaši Srbije savladali Kinu i ostali u trci za osminu finala na Svetskom prvenstvu u Manili?

"ORLOVI" nikad ne odustaju. Odbojkaši su ostali u trci za nokaut fazu, pošto su u drugom kolu grupe H Svetskog prvenstva na Filipinima savladali Kinu sa 3:0 (25:18, 25:19, 29:27). Srbi u četvrtak (4.00 po našem vremenu) igraju sa velikim favoritom Brazilom, a sudbina će im dosta zavisi i od duela Kine i Češke.

FOTO: FIVB

- Izborili smo šansu da igramo sa velikim emocijama protiv Brazila. Moji igrači znaju kako je igrati sa Brazilcima. Znamo njihove kvalitete, znamo sve, ali igraćemo da preživimo, to je najvažnije. Spremni smo za izazov - istakao je posle meča selektor George Krecu.

Posle češkog šamara Marko Ivović i drugovi smogli su snage da se uzdignu i pokažu Kinezima da su i dalje kvalitetniji od njih. Sada će pokušati da naprave podvig protiv Brazilaca, kojima su dva seta neophodna za siguran plasman u četvrtfinale. Naši idu dalje ako slave sa 3:0, a kući se vraćaju izgube li maksimalnim rezultatom. Dalje vodi i pobeda od 3:1, samo ako Kina pobedi Češku ili Česi slave sa 3:1 (odlučivao bi poen količnik) ili 3:2 (tada bismo imali bod viška). U slučaju poraza od 3:1 i pobede Kine nad Češkom od 3:0 odlučivaće poen količnik, a osvoje li bod (2:3) dovoljno je da Kina pobedi Čehe sa 3:0 ili 3:1, a ako slavi sa 3:2, moramo da imamo bolji poen količnik od Čeha. Dakle, kombinacija je mnogo i najbolje je da igrači samo razmišljaju o Brazilu, terenu i svakoj lopti.

- Bilo bi mnogo bolje da smo dobili prvi meč na šampionatu protiv Češke, ali verovatno smo bili "teški" posle dugog i napornog leta od Beograda do Manile i nismo uspeli da se dovoljno odmorimo i budemo spremni. Sada smo uhvatili neki ritam, sada nas očekuje duel sa Brazilom, koji će biti jako težak, ali to je naša poslednja šansa i nadamo se najboljem - naglasio je korektor Dražen Luburić.

Srbi su Kineze u prva dva seta slomili zahvaljujući izvanrednom servisu, odličnim prijemom i ubitačnim napadom. "Orlovi" su u prvom činu gubili sa 11:10, kada su na servis Kujundžića preokrenuli na 14:11, a potom na servis Jovovića stekli nedostižnih 19:13. U drugom su Kinezi pretili do 3:5, kada su naši preokrenuli na 7:5 i sigurnom igrom sačuvali prednost.

Velika borba je viđena u trećem setu. Kinezi su vodili sa 9:7, 12:9, 14:12, da bi naši uspeli na servis Luburića prvi put da povedu sa 18:16. Rival je brzo izjednačio, dugo se igralo poena za poen, da bi Srbi uz odbranjenu jednu set loptu, četvrtu meč loptu pretvorili u slavlje.

SRBIJA - KINA 3:0

DVORANA: "SM azijski mol" u Pasaj sitiju. Gledalaca: 2.000. Sudije: Čadži (Turska) i Dže-Hjo (Koreja).

SRBIJA: Nikolić, Negić (libero), Veljko Mašulović, Ivović (libero), Jovović 2, Kujundžić 4, Perić 11, Gajović 1, Nemanja Mašulović, Luburić 20, Stefanović 8, Todorović, Brborić, Nedeljković 11. Poeni - napad: 48, blok: 7, servis: 2, greške rivala: 22 (12 iz servisa).

KINA: Ven 1, Džiang 9, Hebin Vang, Lei Li, Juantai Ju 2, Jočen Ju, Lonžen Li 4, Dži 1, Žang, Peng 9, Kju (libero), Bin Vang 16, Tiaju Li (libero), Liu 3. Poeni - napad: 35, blok: 8, servis: 2, greške rivala: 19 (13 iz servisa).

Setovi: 25:18, 25:19, 29:27.