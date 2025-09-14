ŠPANAC NAJBRŽI U SAN MARINU: Mark Markez opet pobedio, na korak od jubileja
ŠPANSKI motociklista Mak Markez pobednik je trke za Veliku nagradu San Marina pa mu sad nedostaje samo još jedan trijumf da stigne do jubilarnog 100. slavlja u karijeri.
Vozač Dukatija je pobedio sa vremenom 41:20.898, a završio je ispred Italijana Marka Becekija i svog mlađeg brata Aleksa Markeza.
U generalnom plasmanu Mark Markez vodi ubedljivo sa 512 bodova, ima 182 boda više od brata Aleksa i 275 više od Frančeska Banjaje.
Beceki je sada na samo osam bodova zaostatka od Banjaje.
