Ostali sportovi

ŠPANAC NAJBRŽI U SAN MARINU: Mark Markez opet pobedio, na korak od jubileja

Časlav Vuković

14. 09. 2025. u 16:11

ŠPANSKI motociklista Mak Markez pobednik je trke za Veliku nagradu San Marina pa mu sad nedostaje samo još jedan trijumf da stigne do jubilarnog 100. slavlja u karijeri.

ШПАНАЦ НАЈБРЖИ У САН МАРИНУ: Марк Маркез опет победио, на корак од јубилеја

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Vozač Dukatija je pobedio sa vremenom 41:20.898, a završio je ispred Italijana Marka Becekija i svog mlađeg brata Aleksa Markeza.

U generalnom plasmanu Mark Markez vodi ubedljivo sa 512 bodova, ima 182 boda više od brata Aleksa i 275 više od Frančeska Banjaje. 

Beceki je sada na samo osam bodova zaostatka od Banjaje.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu

AKO hoćeš zlato moraš svakog da pobediš. To je višedecenijska deviza u srpskom vaterpolu. Selektor Uroš Stevanović svestan je da niko od „delfina“ nije mogao da utiče na žreb za EP od 10.do 25.janura iduće godine u „Beogradskoj areni“,ali dobro zna da mora dobro da pripremi olimpijske pobednike za žestoke okršaje,koji ih očekuju od starta 37.šampionata Starog kontinenta.

14. 09. 2025. u 16:36

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!