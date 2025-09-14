MEČ O KOME ĆE SE PRIČATI! Kraford ispisao istoriju boksa pobedom nad Kanelom
Američki bokser Terens Kraford postao je prvi šampion u istoriji boksa koji je u eri četiri pojasa postao neprikosnoveni prvak u čak tri težinske kategorije, savladavši Saula Kanela Alvareza u Las Vegasu.
Kraford je do IBF, VBC, VBO, VBA šampionskih pojaseva u kategoriji do 76 kilograma došao na Elidžent stadionu u Las Vegasu. Amerikanac je pobedio jednoglasnom odlukom sudija – 116:112, 115:113, 115:113.
Kraford je prethodno bio neprikosnoveni šampion u kategorijama do 66 i do 69 kilograma, a sada je ispisao istoriju i uspehom u kategoriji do 76 kilograma.
Tridesetšestogodišnji Kraford se zbog ove borbe podigao čak dve kategorije – iz velter u supersrednju – ali to nije uticalo na njegovu brzinu, preciznost i izvanredan osećaj za ritam. Kraford je tokom 12 rundi vešto izbegavao udarce i precizno odgovarao kombinacijama, uz kontrolu borbe.
Pobeda nad Alvarezom, jednim od najtrofejnijih boksera poslednje decenije, za mnoge je najveća u Krafordovoj karijeri, premašivši čak i ubedljiv trijumf nad Erolom Spensom 2023. godine.
