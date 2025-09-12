SRBIJA ČEKA RIVALE: Vaterpolisti Srbije će sutra na žrebu saznati rivale na EP od 10. do 25. januara iduće godine u Beogradu

SPEKTAL u Belom dvoru. U prestonici Srbije održaće se sutra (19.00) žreb za Evropskom prvenstva od 10. do 25. januara iduće godine u "Beogradskoj areni", a naši vaterpolisti će saznati s kim će igrati u grupi, ali i put koji vodi do pobedničkog postolja, na kojem se nisu peli od 2018, kada su u Barseloni osvojili četvrtu zaredom evropsku titulu. Podsetimo, Beograd će treći put u ovom veku organizovati šampionat Starog kontinenta, a Srbija je oba puta, 2006. na Tašmajdanu i 2016. u "Areni" osvojila zlato.

FOTO: M. Vukadinović

Na šampionatu će učestvovati 16 reprezentacija, koje će biti podeljene u četiri grupe. Izabranici Uroša Stevanovića su u drugom šeširu i sigurno neće igrati u prvoj fazi sa Grčkom, Crnom Gorom i Rumunijom. U prvom su: Španija, Hrvatska, Italija, Mađarska, u trećem:Holandija, Slovačka, Gruzija, Francuska, a u četvrtom: Slovenija, Turska, Malta, Izrael.

U drugoj fazi tri najbolje selekcije iz svake grupe formiraće grupe E (A i C) i F (B i D). Bodovi se prenose, tako da će se odigrati još tri kola. Dve najbolje reprezentacije iz grupe E i F igraće u polufinalu, dok će ostale razigravati za plasman od 5. do 12. mesta. Poslednje ekipe iz grupa A, B, C i D boriće se za plasman od 13. do 16. mesta.

Titulu brani Španija, koja je ove godine postala i prvak sveta. Srbija je na EP u Hrvatskoj bila šesta, a poslednju medalju, zlatnu, osvojila je na 2018. u Barseloni. Od tada nije igrala ni u polufinalu. U Budimpešti 2020. je bila peta, u Splitu 2022. deveta, a u Zagrebu i Dubrovniku 2024. šesta.

Pet zlata

OD 2006, kada je postala samostalna Srbija je na evropskim prvenstvima osvojili pet zlata, jedno srebro i jednu bronzu. Ne zaboravimo da je SFRJ prvi put prvak Evrope postala 1991. SRJ je 2001. pokorila Stari kontinent, a SCG 2003.