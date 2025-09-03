HERCEGOVAC PRVI RIVAL: Na premijeri KLS Sloga dočekuje novajliju u ligi
Na premijeri nove sezone košarkaši kraljevačke Sloge ugostiće novajliju u KLS, Hercegovac iz Gajdobre, odlučeno je žrebom.
Ovaj meč u novoj hali sportova kraj Ibra biće odigran 4. oktobra, a do tada igrači Sloge nastavljaju pripreme bruseći formu kroz kontrolne mečeve, a prvi naredni je na programu sutra protiv saudijske ekipe Al Ule na Zlatiboru.
