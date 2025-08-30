TIŠINA SAMO MOTIVIŠE: Rukometaši Partizana veruju i da će bez podrške navijača biti bolji od češke Karvine

RUKOMETAŠI Partizana i u novu sezonu ulaze sa velikim ambicijama. Šampionski tim je dosta promenjen, ekipa se uigravala mesec dana, igrači su na turniru u Ohridu, gde su i pored jednog poraza bili peti, pokazali koliko mogu u ovom trenutku. A crno-beli će večeras (18.00) na Banjici protiv Karvine u superkvalifikacijama početi borbu za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Revanš je 6. septembra u Češkoj.

Foto: Profimedia

- Igrali smo na vrlo kvalitetnom turniru u Ohridu, na kom je učestvovalo osam klubova i sve te ekipe će se ove godine takmičiti u Evropi, od Evrokupa do Lige šampiona. Mislim da smo dobili neku jasniju i realnu sliku koliko vredimo u ovom trenutku. Bilo je mnogo dobrih momenata, ali i "crnih rupa", kada smo ulazili u tehničke greške, koje nisu bile posledica agresivnosti protivničkih odbrana, već neke naše neuigranosti i činjenice da su momci prvi put bili zajedno u nekim mečevima.To smo pokušali da rešimo u ovih sedam dana. Što se tiče samog protivnika, mislili smo da je Karvina neka sredina što se tiče žreba, da nije ni najjači ni najslabiji protivnik. Kako smo prošli skauting i njihove evropske mečeve iz prošle godine, i sve što smo uspeli sad da vidimo iz prijateljskih utakmica, čini mi se da i nismo baš imali sreće - ističe za sajt RK Partizan strateg crno-belih Đorđe Ćirković.

Šef stručnog štaba veruje da će njegov tim, uprkos praznim tribinama, pokazati srce i nađačati tišinu.

- Radi se o jednoj izuzetno dobroj, uigranoj ekipi, jer su godinama na okupu, sa istim trenerom. Jedan nivo automatizma se primećuje, pogotovo u napadu. Neverovatno je do kog nivoa su to postigli. Prave tek 2-3 tehničke greške po meču. Tokom pauze su igrali turnire i videli smo da imaju malo izgubljenih lopti i daju 30 golova. Kad ekipa ima takve karakteristike, teško je pobediti, a ne praviti razliku. Znate u kakvom ambijentu ćemo igrati zbog kazne. Ta kazna je tišina. Tribine će biti prazne, ali nadam se pozitivnom rezultatu uprkos svemu, jer postoji ogromna volja i želja od nas da to prebrodimo. Nadam se da će srce ovih momaka, šampiona, biti jače od tišine - zaključio je Ćirković.