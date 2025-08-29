DONEĆU ENERGIJU I BORBENI DUH: Nemanja Mašulović srećan što će u narednoj sezoni igrati za odbojkaše Milana
ODBOJKAŠI nisu blistali u Ligi naciji, ali čelnicima Milana nisu promakle partije blokera Nemanje Mašulović pa su odlučili da ga angažuju u narednoj sezoni. Iskusni srednjak se sa reprezentacijom priprema za SP od 12. do 28. septembra u Filipinima i trenutno je u Krakovu, gde će sa "orlovima" večeras (20.30) odmeriti snage sa Grbićevom Poljskom. Ipak,to ga nije omelo daza klupski sajt obeća da će doneti energiju i borbeni duh.
Predsednik kluba Lučio Fararo je rekao da je Nemanjin dolazak "pravi poklon navijačima crveno-belih". U klubu ne kriju velike ambicije u novom sezoni i predstavili su Mašulovića, koji je pre dve sezone igrao za Kataniju. U Seriji A igra za Nemanjin mlađi brat Veljko za Padovu.
- Jedva čekam da odmerimo snage - rekao je Mašulović.
Nemanja je opisao svoj put od Mladog radnika preko Crvene zvezde, Vojvodine, AH Volej Ljubljane, Katanije, Olimpijakosa do Milana i naglasio je za klupski sajt:
- Srećan sam što sam se vratio u Italiju i posebno mi je drago što ću obući dres Milana. Ne mogu reći da trenera Pjacu lično poznajem, ali sam igrao nekoliko puta protiv njegovih klubova i reprezentacija. Saigrači iz reprezentacija su imali samo reči hvale za Pjacu. Oduševljen sam što ću u Milanu raditi sa vrhunskim trenerom. Doneću energiju i borbeni duh, jer mislim da me to dobro opisuje kao igrača. Želim da rastem sa saigračima da dam sve od sebe kako bi ostvarili velike rezultate.
