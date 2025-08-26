Ostali sportovi

ŠOTOKAN REPREZENTACIJA OBAVILA PRIPREME U JAGODINI: Vratićemo se uzdignuta čela! (FOTO)

Zorica Gligorijević

26. 08. 2025. u 16:35

Pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo članovi Šotokan karate reprezentacije Srbije obavilo je u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

U Jagodini je treniralo oko 250 karatista različitih uzrasta: od pionira do seniora iz 40 srpskih klubova.

-Tokom ovih priprema, želeli smo da ukažemo na ono što se radi po klubovima i ono što nedostaje takmičarima kada su u pitanju borbe i kate, kako bi poradili na tome. Ono što me raduje jeste to da su svi baš motivisani. Bili su najbolji treneri u Srbiji i sve je proteklo u najboljem redu – ocenio je Milorad Ćopić, predsednik Šotokan karate Saveza Srbije.

-Radilo se dobro. Bilo je i dvadesetak takmičara, koji su već dokazani. Proveravali smo formu onih koji su na spisku svih selektora, počevši od ovih malih, pa sve do seniora. Imali smo i nekoliko kontrolnih turnira. Nadam se da ćemo se sportski vratiti podignutih čela, sa dosta dobrih rezultata – rekao je Aco Ćirović, selektor Šotokan karate Saveza Srbije.

Ovo je bio 12. put da Karate reprezentacija Srbije obavlja pripreme u Jagodini. Trenažni kamp organizovao je Šotokan karate savez Srbije, a svu potrebnu podršku u njegovoj realizaciji pružili su karate klubovi "Jagodina", "Hai Ken" i "Spartakus".

-Naš grad ima šta da ponudi: kako na turističkom, tako i na sportskom, ali i ugostiteljskom planu. Imali su odlične uslove za treninge. Ujutru su trčali po stazi koja se nalazi u Spomen parku “Rusko groblje”, preko dana su, uglavnom, bili u Akva parku, a uveče u hali sportova. Shvatili su da Jagodina ima odlične uslove, te svake godine dolaze kod nas da treniraju. Imali su i dobar smeštaj, kao i veliki broj ugostiteljskih objekata rekao je Dragan Gligorijević, trener Karate kluba “Jagodina”.

On je dodao da se Karate klub “Jagodina” takođe priprema za Svetsko prvenstvo, pet kandidata ovog kluba nastupiće u sastavu reprezentacije Srbije, a Gligorijević se nada da će da opravdaju poverenje, jer su više puta osvajali medalje na evropskim i svetskim prvenstvima.

Foto:Z.Gligorijević

Prvo takmičenje koje očekuje karatiste u narednom periodu međunarodnog je karaktera i ono će biti održano u Čoki 27. septembra, posle čega ih očekuje tradicionalni turnir 5. oktobra u Prokuplju. Svetsko prvenstvo biće održano 24. oktobra u Poljskoj.

