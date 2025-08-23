Ostali sportovi

KORAK DO POSTOLJA: Vaterpolisti se večeras (19.30) u polufinalu EP do 18 godina sastaju sa Grčkom

Slobodan Krstović

23. 08. 2025. u 13:32

NAJBOLjI kada je najvažnije. Vaterpolisti su u četvrtfinalu EP do 18 godina u Oradei (Rumunija) šokirali favorizovanu Mađarsku - 14:13 (3:3, 4:4, 3:2, 4:4). Puleni Miloša Sakovića večeras (19.30) će se u polufinali sastati sa Grčkom, koja je eliminisali Hrvatsku sa 17:16. Ukoliko pobede sutra (18.30) će se za zlato boriti sa boljim iz duela Crna Gora - Italija. U slučaju poraza igraće za bronzu od 17.00.

Foto: Profimedia

Naši su posle tri poraza u grupi (Crna Gora - 8:9, Španija - 7:13, Hrvatska - 9:13) zaigrali otresitije u nokaut fazi. Prvo su nadigrali Maltu (18:13), a posle su u veoma dramatičnom meču nadmurdili Mađare. Srbi su u prvom delu gubili sa 5:3, ali su u nastavku nametnuli svoj ritam, preokrenuli na 10:9, a u poslednjoj četvrtini su vodili sa 12:10, pa 14:12. Severne komšije su preko Benedeka smanjile na 14:13, ali su Srbi uspeli da odbrane pobedu.

U našem timu najefikasniji je bio Vojinović sa četiri gola, a tri je dao Lazić.

- Ovo je velika pobeda za nas posle lošeg rezultata u grupi. Nećemo da stenemo i želim da se zahvalim svima koji su nas podržavali - rekao je za sajt VSS Luka Vojinović.

Intesa banner
