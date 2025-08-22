Ostali sportovi

ZVANIČNO JE! Srbija ima novog selektora!

Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 18:07

SRBIJA ima novog selektora.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Nakon Benta Dala kome je istekao ugovor Rukometni savez Srbije odlučio je da mu pronađe naslednika. Nakon Norvežanina na red je došao Španac. 

Naime, žensku rukometnu reprezentaciju Srbije će u naredne tri godine, predvoditi Hose Ignacio Pradens Pons.

- Upravni odbor RSS je oročio postavljanje selektora ženske seniorske reprezentacije Srbije za aktuelni olimpijski ciklus, kao okvir dugoročnijeg planiranja, imajući pri tome u vidu da je potrebno celishodno i racionalno sagledati sve aspekte budućih reprezentativnih aktivnosti. 

Dodaje se i da će Španac predstavljati vrlo iskusnu opciju na klupi "orlica".

- Španski trener je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF "Master Coach" - stoji u saopštenju RSS-a.

Pradens Pons će na klupi Srbije debitovati u oktobru kada će ženska reprezentacija Srbije igrati dve utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine protiv Litvanije i Ukrajine.

