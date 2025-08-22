ZVANIČNO JE! Srbija ima novog selektora!

SRBIJA ima novog selektora.

Nakon Benta Dala kome je istekao ugovor Rukometni savez Srbije odlučio je da mu pronađe naslednika. Nakon Norvežanina na red je došao Španac.

Naime, žensku rukometnu reprezentaciju Srbije će u naredne tri godine, predvoditi Hose Ignacio Pradens Pons.

- Upravni odbor RSS je oročio postavljanje selektora ženske seniorske reprezentacije Srbije za aktuelni olimpijski ciklus, kao okvir dugoročnijeg planiranja, imajući pri tome u vidu da je potrebno celishodno i racionalno sagledati sve aspekte budućih reprezentativnih aktivnosti.

Dodaje se i da će Španac predstavljati vrlo iskusnu opciju na klupi "orlica".

- Španski trener je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF "Master Coach" - stoji u saopštenju RSS-a.

Pradens Pons će na klupi Srbije debitovati u oktobru kada će ženska reprezentacija Srbije igrati dve utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine protiv Litvanije i Ukrajine.

