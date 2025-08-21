ODBOJKAŠICE SRBIJE OSTALE DIBIDUS ZATEČENE: Stigle u Bangkok na Svetsko prvenstvo, a tamo... (VIDEO)

Srpske odbojkašice, aktuelni šampionke sveta i to dvaput u nizu, stigle su Bangkok na novo Svetsko prvenstvo, a iako su doputovale u podmlađenom sastavu - ostale su iznenađene činjenicom da doček nije izostao.

FOTO: OSS /Miroslav Todorović

U Tajlandu u petak počinje Svetsko prvenstvo za odbojkašice utakmicama prvog kola u grupama A, B, C i D, dok su mečevi u grupama E, F, G i "našoj", grupi H, na programu u subotu.



Šamponat planete u konkurenciji odbojkašica biće odigrano od 22. avgusta do 7. septembra u Bangkoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.

Odbojkašice Srbije, koje su aktuelne dvostruke uzastopne šampionke sveta, doputovale su u sredu u Bangkok.

Na samom aerodromu ostale su zatečene - jer su brojni ljubitelji odbojke došli da ih pozdrave, fotografišu se, zatraže autogram...

Evo i video zapisa sa lica mesta:

Selekcija Srbije će igrati u grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.



Srbija će prvi meč na Svetskom prvenstvu odigrati sa Ukrajinom u subotu, 23. avgusta od 15.30 časova po srednjeevropskom vremenu. Rival Srbiji u drugom kolu u ponedeljak, 25. avgusta biće Kamerun (15.30 časova), dok će aktuelne svetske šampionke u poslednjem kolu, 27. avgusta od 12 sati igrati protiv Japana.







Plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe. Svi mečevi eliminacione faze biće odigrani u Bangkoku.



Za Srbiju će na šampionatu planete igrati: Slađana Mirković, Tijana Bošković, Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić, Mina Popović, Maja Aleksić, Katarina Dangubić, Bojana Milenković, te debitantkinje Marija Miljević, Vanja Bukilić, Hena Kurtagić, Maša Kirov, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.



Naredno Svetsko prvenstvo biće odigrano 2027. godine.

