ODBOJKAŠICE SRBIJE OSTALE DIBIDUS ZATEČENE: Stigle u Bangkok na Svetsko prvenstvo, a tamo... (VIDEO)

Новости онлине

21. 08. 2025. u 13:19

Srpske odbojkašice, aktuelni šampionke sveta i to dvaput u nizu, stigle su Bangkok na novo Svetsko prvenstvo, a iako su doputovale u podmlađenom sastavu - ostale su iznenađene činjenicom da doček nije izostao.

FOTO: OSS /Miroslav Todorović

 U Tajlandu u petak počinje Svetsko prvenstvo za odbojkašice utakmicama prvog kola u grupama A, B, C i D, dok su mečevi u grupama E, F, G i "našoj", grupi H, na programu u subotu.


Šamponat planete u konkurenciji odbojkašica biće odigrano od 22. avgusta do 7. septembra u Bangkoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.

Odbojkašice Srbije, koje su aktuelne dvostruke uzastopne šampionke sveta, doputovale su u sredu u Bangkok.

Na samom aerodromu ostale su zatečene - jer su brojni ljubitelji odbojke došli da ih pozdrave, fotografišu se, zatraže autogram...

Evo i video zapisa sa lica mesta:

 

Selekcija Srbije će igrati u grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.


Srbija će prvi meč na Svetskom prvenstvu odigrati sa Ukrajinom u subotu, 23. avgusta od 15.30 časova po srednjeevropskom vremenu. Rival Srbiji u drugom kolu u ponedeljak, 25. avgusta biće Kamerun (15.30 časova), dok će aktuelne svetske šampionke u poslednjem kolu, 27. avgusta od 12 sati igrati protiv Japana.


U grupi A se nalaze Tajland, Holandija, Švedska i Egipat, dok će u grupi B biti Italija, Belgija, Kuba i Slovačka. U grupi C se nalaze Brazil, Portoriko, Francuska i Grčka, a u grupi D su SAD, Češka, Argentina i Slovenija.  Turska, Kanada, Bugarska i Španija se nalaze u grupi E, dok će u grupi F biti selekcije Kine, Dominikanske Republike, Kolumbije i Meksika. U grupi G su Poljska, Nemačka, Kenija i Vijetnam.


Plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe. Svi mečevi eliminacione faze biće odigrani u Bangkoku.


Za Srbiju će na šampionatu planete igrati: Slađana Mirković, Tijana Bošković, Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić, Mina Popović, Maja Aleksić, Katarina Dangubić, Bojana Milenković, te debitantkinje Marija Miljević, Vanja Bukilić, Hena Kurtagić, Maša Kirov,  Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.

Foto: ФОТО: ОСС /Мирослав Тодоровић

Odbojkašice Srbije brane titulu svetskog šampiona, pošto su 2022. godine na SP u Apeldornu u finalu pobedile Brazil 3:0, po setovima 26:24, 25:22, 25:17, dok je Tijana Bošković proglašena za najbolju igračicu (MVP) na turniru.


Naredno Svetsko prvenstvo biće odigrano 2027. godine.

