SLABIJI I OD HRVATSKE: Vaterpolisti Srbije na Evropskom prvenstvu do 18 godina posle Crne Gore i Španije izgubili i od "barakuda"
VATERPOLISTI nisu uspeli da osvoje ni bod u grupi B na EP do 18 godina u Oradei (Rumunija). Srbi su posle poraza od Crne Gore (8:9) i Španije (7:13) izgubili i od Hrvatske - 9:13 (3:5, 2:4, 1:3, 3:1). Puleni Miloša Sakovića sutra će se u osminifinala sastati sa Maltom.
Naši nijednog trenutka nisu ozbiljnije ugrozili Hrvate. U jednom trenutku su gubili sa 11:5, ali su smogli snage da koliko, toliko ublaže poraz. U srpskom timu najefikasniji su bili Zelić i Lazić sa tri gola, dok se kod Hrvata istakao Šušić sa šest pogodaka.
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
