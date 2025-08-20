Ostali sportovi

SLABIJI I OD HRVATSKE: Vaterpolisti Srbije na Evropskom prvenstvu do 18 godina posle Crne Gore i Španije izgubili i od "barakuda"

20. 08. 2025. u 15:00

VATERPOLISTI nisu uspeli da osvoje ni bod u grupi B na EP do 18 godina u Oradei (Rumunija). Srbi su posle poraza od Crne Gore (8:9) i Španije (7:13) izgubili i od Hrvatske - 9:13 (3:5, 2:4, 1:3, 3:1). Puleni Miloša Sakovića sutra će se u osminifinala sastati sa Maltom.

Foto: Profimedia

Naši nijednog trenutka nisu ozbiljnije ugrozili Hrvate. U jednom trenutku su gubili sa 11:5, ali su smogli snage da koliko, toliko ublaže poraz. U srpskom timu najefikasniji su bili Zelić i Lazić sa tri gola, dok se kod Hrvata istakao Šušić sa šest pogodaka.

