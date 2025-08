"DA JE LAKO, URADIO BI OVO SVAKO..." Nikola Grbić i posle osvajanja Lige nacija u odbojci sa Poljskom - zablistao

Nikola Grbić je nastavio sa uspesima u odbojci, a najnoviji, osvajanje Lige nacija u ulozi selektora Poljske, iznedrio je zanimljivu izjavu.

FOTO: FIVB

Podsetimo, u Ningbou je muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila Ligu nacija jer je u finalu Završnog turnira deklasirala selekciju Italije.

Srpski trener nije skrivao oduešvljenje takvim epilogom:

„Veoma sam ponosan! Imali smo toliko povreda od početka priprema. Sada smo imali jednu važnu. Izgubili smo veoma važnog igrača u veoma ključnom trenutku. Zato mislim da ćemo morati da idemo u crkvu da se molimo da se ove povrede već jednom okončaju“, prokomentarisao je selektor Poljske.

Gotovo u dahu, Nikola Grbić je dodao:

„Druga stvar je to što su mnogi igrači igrali ovako nešto prvi put. Zato mogu samo da budem ponosan na ove momke – koliko su trpeli: sa mnom, sa mojim zahtevima, sa tim kako sam ih gurao da budu bolji... Znam da nije lako, jer da je lako, svi bi to radili. A sada... Sada moramo sve ponovo! Resetujemo se i počinjemo sa pripremama za Svetsko prvenstvo sledećeg ponedeljka. Ovo može biti veoma opasno, jer sada, ako niste pažljivi, možete pomisliti da ste neverovatni i da ne morate više da se naprežete. Dakle, sada moramo da se vratimo u teretanu i da uložimo trud...“, već na sledeći ogroman izazov misli legendarni as.

