KANDIDATURA ZA POBEDNIČKI DUH NOVOSADSKIH SPORTISTA : Novi Sad na putu ka tituli „Evropski grad sporta 2026.“

AKO ponese titulu Evropskog grada sporta 2026. godine, Novi Sad će ne samo biti upisan na svetsku mapu gradova sa tim epitetom, nego i poboljšati inače veoma dobru sportsku infrastrukturu.

S.B.





- Kandidatura našeg grada za titulu Evropskog grada sporta 2026. godine, predstavlja izuzetnu čast, ali i veliku obavezu. To je prilika da dodatno ojačamo poziciju na evropskoj mapi, ne samo kao kulturna i turistička destinacija, već i kao grad koji živi sport i prepoznaje njegovu ulogu u kvalitetu života svakog pojedinca. Verujem da su članovi komisije prepoznali koliko naš grad ulaže u sport i koliko je on važan za sve Novosađane. Sportom se aktivno bavi oko 130 hiljada Novosađana, izgradili smo više od 240 sportskih i rekreativnih terena, dok 150 kilometara biciklističkih staza doprinosi zdravijem načinu života. Sa rekordnim ulaganjem od 980 miliona dinara, potvrđujemo da je sport jedan od naših prioriteta. Međutim, ono što je najvrednije i što nas izdvaja, to su ljudi. Ljubaznost, gostoprimljivost i duh zajedništva čine Novi Sad posebnim. Upravo taj duh želimo da predstavimo Evropi i svetu. Uveren sam da ćemo, kao Evropski grad sporta, još snažnije podsticati zdrav način života, solidarnost, inkluziju i sportsku kulturu- istakao je Mićin.

Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu, naglasila je da je poseta članova evaluacione komisije ACES, protekla u veoma pozitivnoj atmosferi.

- Našim gostima predstavili smo način na koji funkcioniše sport u Novom Sadu, od masovnog i školskog sporta, preko infrastrukture, pa sve do profesionalnog sporta. Komisija je izrazila veliko zadovoljstvo viđenim, što nas ohrabruje u kandidaturi.Naš grad već živi sportski duh, i sigurni smo da bismo sa tom titulom napravili dodatni iskorak – istakla je Medved.

Članovi evaluacione komisije ACES Europe, pohvalili su napore grada, koji ih je, kako su istakli, prijatno iznenadio.

- Vidljiv je sistemski pristup sportu, dostupnost sadržaja svim generacijama, kao i snažna povezanost sporta sa kulturom, obrazovanjem i urbanim razvojem. Upravo to i tražimo od evropskog grada sporta– ocenili su gosti i potvrdili da će odluka ACES Europe o dodeli titule Evropskog grada sporta za 2026. godinu biti doneta za dve nedelje u Briselu, kao i da je Novi Sad jedan od vodećih kandidata.