"DELFINI" U TREBINJU: Vaterpolisti na bazičnim pripremama za Svetsko prvenstvo u Singapuru

NEMA predaha za vaterpoliste. Posle osvojenog turnira "Srbija 2025", olimpijski pobednici su se preselili u Trebinje, gde će biti bazičnepripreme za Svetsko prvenstvo od 12. do 24. jula u Singapuru.

Foto: Profimedia

Izabranici Uroša Stevanovića u Trebinju ostaju do 25. juna. Potom putuju u Budimpeštu, gde će se od 27. do 29. juna na međunarodnom turniru sastati sa Crnom Gorom, Španijom i Mađarskom. Posle par dana predaha, Srbi 2. jula putuju u Bangkok, gde će od 3. do 8. da vežbaju sa Australijancima. U Singapur stižu 9. jula, a tri dana kasnije protiv Južne Afrike startovaće na šampionatu planete. U grupi su još rivali Italija i Rumunija.

Podsetimo, vaterpolisti na svetskim prvenstvima nisu osvojili medalju od 2017. u Budimpešti, gde su bili bronzani.