POPRAVNI SA JAPANOM: Odbojkašice Srbije posle poraza od Dominikaske Republike na startu Lige nacija imaju ozbiljan zadatak

DOMINIKANKE polako postaju nerešiva enigma za naše odbojkašice. Srpkinje su peti put zaredom, četvrti put u Ligi nacija izgubile od karipske selekcije, pošto su na startu turnira u Otavi ispustile 2:0 - 2:3 (28:26, 25:19, 15:25, 20:25, 16:18). Naša podmlađena reprezentacija u subotu (01.30 po našem vremenu) igra sa Japanom, koji je oduvao Holandiju sa 3:0.

foto nikola skenderija

- Bilo je jako teško. To smo očekivale i pre meča. Igraju jako dobro, hrabro... Mi smo dale svoj maksimum u ovom trenutku, možda to nije bila naša najbolja igra, ali smo se trudile i mogu da kažem da smo izgubile meč zbog laganih poena. Sledeći put ćemo to ispraviti i bićemo sve bolje i bolje. Protiv Japana očekujemo tešku utakmicu, one igraju brzo, to je neka drugačija odbojka i moramo dobro da se pripremimo. Sigurna sam da ćemo opet da se borimi, čak i više - ističe za sajt OSS Aleksandra Uzelac.

Srpkinje su protiv Dominikanske Republike iščupale prvi set, jer su kod 21:24 na servis sjajne Uzelac napravile seriju 4:0 za 25:24, a potom i iskoristile treću set loptu za 1:0. U drugom činu naše su dominirali, a u trećem Dominikanke. U četvvrto su Srpkinje imale 14:9, delovalo je da sigurno koračaju ka pobedi, kada su se uzdigle rivalke i preokrenule na 19:16. U taj-brejku se vodila žestoka borba, naše su imale meč loptu (15:14), ali su Dominikanke svoju treću pretvorile u pobedu.

- Bile smo borbene, ali ostaje žal što smo izgubile zbog nekih svojih sitnih grešaka. U nekim trenucima nismo bile mirne, ali sigurna sam da ćemo iz utakmice u utakmicu rasti, jer imamo veliki potencijal. Ostaje nam da se spremimo za Japanke, koje igraju totalno drugačiju odbojku od drugih ekipe. Brze su, imaju jako dobar servis i prijem, što su pokazale protiv Japan. Igramo svake godine protiv njih, uvek su to teške i zahtevne utakmice. Lane smo ih dobile sa 3:2, tako da se nadam da će tako biti i sada - naglašava libero Aleksandra Jegdić.

Branko Kovačević, koji u Otavi na klupi menja selektora Zorana Terzića primetio je da su greške naših devojaka presudile:

- Očekivali smo da će biti velike oscilacije, od sjaja do očaja. Imali smo priliku da u petom setu prelomimo u našu korist, ali obe su bili iskusnije, snalažljivije u nekim situacijama zbog čeha smo izgubili neke važne poene. U dobrom delu meča devojke su zadovoljile sbojim zalaganjem, borbenošću i kvalitetom.

SRBIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA 2:3

DVORANA u Otavi. Gledalaca: 1.000. Sudije: Jurković (Hrvatska) i Kembre (Belgija).

SRBIJA: Dangubić 13, Osmajić 4, Mirković 2, Kurtagić 13. Uzelac 30, Jegdić (libero), Zelenović 2, Milojević, Kirov, Bukilić 16, Perović, Gočanin (libero), Mijatović, Ivanović 2. Poeni - napad: 61, blok: 11, servis: 10, greške rivala: 22 (12 iz servisa).

DOMINIKANSKA REPUBLIKA: Perez 11, D. Rodrigez (libero), A. Rodrigez 7, Marte, Kruz 21, Dž. Gonzales, Matos 6, Penja 7, Puerta, B. Martinez 17, Dž. Martinez 18, Karabaljo 1, Gonzales Lopez 15, K. Martinez (libero). Poeni - napad: 59, blok: 16, servis: 5, greške rivala: 33 (22 iz servisa).

Setovi: 28:26, 25:19, 15:25, 20:25, 16:18