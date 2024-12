SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Terziću ugovor na četiri godine

Zoran Terzić imenovan je za novog selektora ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, saopštio je danas OSS.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U saopštenju se navodi da je Terzić ugovor sa OSS potpisao do kraja 2028. godine. On je bio selektor odbojkašica Srbije od 2002. do 2022. godine.

- Terzić je sa najboljim odbojkašicama Srbije za 20 godina osvojio 20 medalja na najvećim odbojkaškim takmičenjima: srebro na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru i bronzu na Olimpijskim igrama 2020 (odigrano 2021) u Tokiju, zlato (2018) i bronzu (2006) na Svetskim prvenstvima, srebro na Svetskom kupu 2015, tri bronzane medalje u Gran priju (2011, 2013. i 2017), tri zlata (2011, 2017. i 2019), dva srebra (2007. i 2021) i jednu bronzu (2015) na Evropskim prvenstvima, bronzanu medalju na Evropskim igrama 2015, tri zlatne medalje (2009, 2010. i 2011) i jednu bronzanu (2012) u Evropskoj ligi i srebro na Univerzitetskim igrama 2009 - saopšteno je iz OSS.

Terzić je dva puta proglašen za najboljeg trenera u Evropi u izboru Evropske odbojkaške konfederacije, 2018. i 2021. godine.

