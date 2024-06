ĆUK SE VRATIO, GERIĆ POMAŽE: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović saopštio širi spisak kandidata za pripreme za Olimpijske igre u Parizu

MILOŠ Ćuk i Nikola Dedović će posle tri godine ponovo boriti za mesto u najboljem timu Srbije. Selektor vaterpolista Uroš Stevanović je juče saopštio širi spisak kandidata za pripreme za Olimpijske igre u Parizu. Kormilaru "delfina" će u strčnom štabu pomogati i legendarni odbojkaš Andrija Gerić kao sportski psiholog.

Foto arhiva VN

Na spisku su: Dimitrije Rističević, Radoslav Filipović, Vladimir Mišović (golmani), Nemanja Ubović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić, Bogdan Gavrilović (centri), Sava Ranđelović, Nikola i Petar Jakšić, Drašović, Đorđe Vučinić, Luka Pljevančić, Miloš Ćuk (bekovi),Strahinja i Viktor Rašović, Marko Radulović, Vasilije Martinović, Nikola Dedović ,Dušan Mandić, Viktor Rašović, Nikola Lukić, Vuk Milojević i Marko Dimitrijević.

Reprezentacija će od 10. do 22. juna trenirati u Kragujevcu. Od 24. juna do 2. jula će biti na pripremama u Kranju. Od 4. do 7. jula je turnir u Šapcu na kojem će učestvovati: Francuska, Australija, Crna Gora, Rumunija, Nemačka i Srbija. Posle dva dana odmora, od 10. do 16. jula će se pripreme nastaviti u Novom Sadu a od 17. do 20. jula u Podgorici. U Beogradu će se treninzi održati 22. i 23. jula i 25. jula se putuje na Olimpijske igre u Pariz.

Na Igrama u grupi B delfini će se sasati sa Japanom (28. jula), Australijom (30. jul), Španijom (1.avgust), Francuskom (3.avgust) i sa Mađarskom (5. avgust).

U grupi A su: Hrvatska, Italija, Rumunija, Grčka, SAD i Crnom Gorom.

