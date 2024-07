ALARM U PARIZU! Nadal odustaje od Olimpijskih igara? Oglasio se Špančev trener

ŠPANAC Rafael Nadal dobro je zabrinuo svoje navijače. On se povredio dan pred zvanično otvaranje Olimpijskih igara, a njegov nastup u Parizu je neizvestan.

Tanjug/AP

Trebalo je da Rafael Nadal trenira na terenima u Parizu, odustao je ubrzo nakon što je objavljeno da će u drugom kolu igrati protiv najboljeg tenisera svih vremena - Novaka Đokovića.

Uticajni španski mediji preneli su vest da je doživeo povredu tetive kolena i da je upitno hoće li igrati, a dodatnu brigu zadao je i Karlos Moja.

Legendarni teniser je u razgovoru za jedan španski radio potvrdio da Nadala muči povreda i da ne može da potvrdi da će "bik sa Majorke" i zaigrati u Parizu.

- Ne mogu da vam kažem da će Nadal igrati. Danas je odlučeno da odmori i da mu se da vreme kako bi se oporavio od problema koji se dogodio juče. Videćemo da li će biti spreman sutra. Najodgovornija stvar trenutno, s obzirom na veličinu događaja koji je pred nama, je da ne forsiramo. Sačekaćemo 48 sati - rekao je Moja.

🔊 @Charlymoya con @Rafael_Plaza



"Ha sido un contratiempo y hemos decidido que hoy Rafa descansase y no entrenase para recuperar"



"Vamos a darnos 48 horas, hay que esperar"



"El doble Nadal-Alcaraz es para enamorar" pic.twitter.com/tRBqfXgF2d — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) July 25, 2024

Nadalu je ovo trebalo da bude četvrto učešće na Olimpijskim igrama, a na prethodna tri takmičenja on je dva puta stizao do zlata. Prvo je 2008. godine u Pekingu osvojio zlato u singlu, a onda se najsjajnijim odličjem okitio i u dublu u Riju 2016. i to u paru sa Mark Lopezom.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.