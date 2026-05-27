KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Luka Dončić i Saša Đorđević prave evropskog giganta

Evropska košarka mogla bi uskoro da dobije potpuno novi projekat ogromnih ambicija.

Prema pisanju italijanske Gazete, grupa američkih investitora preuzela je klub iz Kremone i planira njegovo preseljenje u Rim, gde bi trebalo da nastane tim pravljen po uzoru na moderne NBA franšize. Jedno od glavnih imena čitavog projekta biće Saša Đorđević.

Kako navode italijanski mediji, kupovinom licence kluba iz Kremone novom timu biće omogućeno direktno učešće u elitnom rangu, bez prolaska kroz niže rangove takmičenja.

Upravo bi Saša Đorđević trebalo da preuzme ulogu prvog trenera i jednog od ključnih ljudi budućeg sportskog sistema. Dodatnu pažnju izazvale su informacije da je u ceo projekat uključen i Luka Dončić, koji je navodno podržao ideju da legendarni srpski stručnjak predvodi novu ekipu.

🚨 In the coming days, Roma’s new team, which will compete in Italy’s Serie A basketball league, will be unveiled.



Donnie Nelson is at the helm, Rimantas Kaukenas is in charge of player acquisitions, and Sasha Djordjevic is on the bench. The Serbian coach arrives with the… pic.twitter.com/NBkAnqdcVI — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 27, 2026

Cilj projekta navodno je mnogo širi od samog nastupa u italijanskom prvenstvu. Plan investitora jeste stvaranje kluba koji bi u budućnosti mogao da postane važan deo potencijalne NBA lige u Evropi.

Jedna od centralnih figura projekta biće Doni Nelson, dugogodišnji NBA funkcioner koji je radio u Golden Stejt Voriorsima, Finiks Sansima i Dalas Maveriksima. Nelson je godinama bio jedan od najvažnijih ljudi Dalasa, a iskustvo je sticao i u reprezentaciji Litvanije.

Prema dostupnim informacijama, upravo bi Nelson trebalo da bude veza između novog rimskog kluba i potencijalnog NBA projekta u Evropi, u kojem se Rim vidi kao jedno od najvažnijih tržišta.

Sve ukazuje na to da se u Rimu stvara projekat sa velikom finansijskom strukturom i jasnom vizijom da postane deo buduće košarkaške elite Evrope.

Pred Sašom Đorđevićem sada je zadatak da u veoma kratkom roku sastavi konkurentan tim za nastup u elitnom rangu i postavi temelje potpuno novog košarkaškog giganta.

