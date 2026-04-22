Sada je i zvanično! Šej uzeo trofej, Ameri Nikolu Jokića bacili u blato
NBA liga je presekla!
Šeja Gildžus-Aleksander je dobitnik godišnje nagrade za igrača odluke "Clutch Player of the Year", zvanično je potvrdila NBA liga.
To je prva od nekoliko nagrada koje bi Šej mogao da osvoji u narednim nedeljama. On je u najužem izboru za MVP trofej – zbog čega je izvesno da će četvrtu godinu zaredom biti uvršten u Ol-NBA tim.
- Ova nagrada mnogo znači - rekao je Kanađanin za NBC Sports.
- Da biste dobili ovu nagradu, morate da pomognete svom timu da dođe do pobede u završnicama, a ono što je za mene najvažnije jeste pobeđivanje.
Gildžus-Aleksander je u borbi za ovo priznanje pobedio Džamala Mareja iz Denvera i Entonija Edvardsa iz Minesote. U konačnom zbiru košarkaš Oklahome je imao 484 poena u glasanju, dok je Marej završio sa 117, a Edvards sa 116. U konkurenciji je bio i Nikola Jokić. Centar Nagetsa je završio na šestom mestu, sa 37 poena ukupno.
Gildžus-Aleksander je postao četvrti igrač koji je osvojio nagradu za igrača odluke. Dearon Foks bio je prvi dobitnik ovog priznanja 2023. godine, a zatim su to bili Stef Kari 2024. i Džejlen Branson prošle sezone.
Ovo je druga nagrada dodeljena ove sezone. Viktor Vembanjama iz San Antonija prethodno je proglašen za odbrambenog igrača godine.
