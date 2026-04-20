Rakočević: Barselona jeste blagi favorit ali nadam se pobedi Crvene zvezde

Nekadašnji srpski košarkaš Igor Rakočević izjavio je danas da je Barselona blagi favorit protiv Crvene zvezde, ali je istakao da se nada pobedi "crveno-belih" na predstojećem meču plej-ina Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.45 časova ekipi Barselone u prvom kolu plej-ina Evrolige.

"Crvena zvezda ove sezone igra promenljivo. To je ekipa koja je ove sezone pokazala dosta. Ekipa koja je dva puta pobedila aktuelnog šampiona Evrope, koja je pobedila Real Madrid i brojne kvalitetne timove... Međutim, to je ekipa koja zna da izgubi od autsajdera ili da dobije poklon, recimo kao od Baskonije u gostima u poslednjem minutu i da pobedi na taj način. To je u neku ruku loše, ali je u neku ruku i uslovno rečeno dobro, jer može da iznenadi i da sutra pobedi Barselonu", rekao je Rakočević za Tanjug.

"Tako da ja ne bih gubio skroz nadu. Ipak tu ima igračkog iskustva, kao i iskustva sa klupe. U nekim momentima Zvezda izgleda fantastično. Međutim, problem je što dosta zavisi od šuta za tri poena Džareda Batlera i Džordana Nvore i igre Kodija Milera-Mekintajera, kao i od skoka u napadu. Ako protivnička ekipa Zvezdi zatvori tih par elemenata, onda je Zvezda u popriličnom problemu", dodao je nekadašnji košarkaš Zvezde.

Rakočević je potom analizirao igru dva tima.

"Jeste Barselona blagi favorit. Međutim, Barselona nije neka super ekipa da može da bude nepobediva. Svakako se nadam da će moja bivša ekipa da pobedi i da će ponovo krenuti sezona, jer je bilo u toku sezone tri ili četiri preokreta od jako lošeg rezultata i bukvalno ambisa do najviših visina. Videćemo sutra", istakao je Rakočević.

On je naveo da Zvezda mora da odigra agresivnu odbranu svih 40 minuta protiv Barselone.

"Zvezda mora da igra i rizično u smislu kontranapada, polukontranapada, da se Barselona samelje ritmom i atleticizmom. Mislim da Zvezda sa statičnim napadom i mirnim napadom gubi dosta na snazi, jer ima jako dobre atlete i igrače kao što su Nvora i Batler, koji imaju puno poena u rukama i koji mogu iz teških situacija da daju poene. Ali ako se igra zaustavi, ako napadaju jedan na pet, što ponekad imaju običaj, onda su Zvezdini izgledi manji", naveo je Rakočević.

On je rekao da Barselona ima dobru timsku igru.

"Barselona igra dosta timski, mislim da imaju dobar protok lopte. Jan Veseli dobro igra sa šutem sa poludistance, zna da postigne dobre poene. Barselona ima i dobre bekove, dobro krilo, nekako više igraju timski", rekao je nekadašnji košarkaš Zvezde.

Danas nema previše ni klubova ni trenera koji imaju hrabrosti i tu ideologiju da mladog igrača gurnu u vatru, naveo je Rakočević.

"Velika razlika je broj stranaca u ekipama, pa čak i u nekim nižim ligama, odnosno i KLS-u. Mladi igrač onda ima velike poteškoće da posle tog juniorskog staža, kad navrši 18 godina, kad postane senior, da nađe neku ekipu gde će imati stvarno priliku da se razvija. Zato nam dosta dece odlazi u SAD. Nadam se da će se napraviti neka regulativa, počev od klubova, preko Saveza, da se stimuliše na neki način veća šansa za naše mlade igrače, jer je stvarno šteta da imamo velike talente, kao što je recimo Nikola Topić. I on umesto da dobije šansu u nekom od naših najboljih klubova i razvija se kod nas i dobije šansu da igra i u Evroligi, to mora da dobije u SAD", rekao je Rakočević.



Ja bih u ligi koja nema preveliki rezultatski značaj i prohodnost ka Evroligi, puštao naše mlade igrače da igraju po 30-35 minuta, izjavio je nekadašnji srpski košarkaš.

"I onda eventualno finale, plej-of, ako baš je potrebno da se osvoji trofej, igraš sa najjačim košarkašima. Ali ti mladi igrači koji bi dobili šansu u prvom delu sezone, bili bi mnogo bolji za kraj sezone nego ako presede celu sezonu bez puno igranja, bez neke velike i ozbiljne uloge. Tako da je najveća razlika broj stranaca u ekipama. U vreme mog košarkaškog odrastanja imali smo jednog ili dva stranca u ekipi i onda je bilo mnogo prilike i mnogo više prostora za naše domaće igrače. Tako da se ceo ambijent svuda u Evropi promenio. Retko gde imamo slučajeve da ekipa i klub stvarno imaju hrabrosti da kažu: 'Ovo je naš mladi igrač, istrpećemo, izgubićemo nekoliko puta, ali ćemo ga imati za sledećih pet sezona'", naglasio je Rakočević.

On je naveo da je Evroliga kvalitetnija danas nego pre dvadeset godina.

"Sada ima više timova koji su izjednačeniji, koji su konkurentniji nego pre 20-ak godina kada sam ja bio deo Evrolige. Ranije smo imali dva super tima, CSKA i Panatinaikos, koji su maltene uvek bili najbolji. Vrlo često se titula šetala od jednog do drugog tima. Ponekad je neko uskočio da iznenadi. Bilo je jako teško igrati protiv njih i pobediti ih. Imali su jaku podršku i same Evrolige, cele organizacije i respekt kod sudija. Bilo je teško pobediti ih. Danas je dosta izjednačenije. Nema nijedne super ekipe koja je izrazito dominantna. Sada da me neko pita ko će da osvoji Evroligu, rekao bih pošto imam svog favorita, to je Real Madrid, ali to ne mora ništa da znači. Stvarno su šanse 25 odsto za sva četiri buduća učesnika Fajnal fora", rekao je Rakočević.

On je istakao da su se evropski klubovi po kvalitetu približili NBA ligi.

"To je u velikoj meri zbog dolaska boljih atleta, zbog većeg broja Amerikanaca u Evroligi. I način igre se automatski promenio. Međutim, u NBA-u igraju najbolji košarkaši na planeti... To su super košarkaši, kao što Jokić, Dončić, Durent, Kari... To je superklasa igrača... NBA je jedna priča u toku sezone, a druga priča u toku plej-ofa", naveo je nekadašnji srpski košarkaš.

Rakočević (48) je u karijeri pored Crvene zvezde igrao i za Budućnost, Minesotu, Valensiju, Real, Baskoniju, Efes i Sijenu.

