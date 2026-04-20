NBA: Nikola Topić debitovao u plej-ofu, Avdija ne može sam protiv Vembanjame

Košarkaši Orlanda pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita sa 112:101, u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije.

Osmoplasirani Orlando posle regularnog dela sezone je do pobede protiv prvoplasiranog Detroita predvodio Paolo Bankero sa 23 poena, devet skokova i četiri asistencije.

Franc Vagner je postigao 11 od svojih 19 poena u četvrtoj četvrtini, dok su Dezmond Bejn i Vendal Karter dodali po 17 poena za vođstvo Orlanda u ovoj seriji.

U redovima Pistonsa najbolji je bio Kejd Kaningem sa 39 poena, što je njegov rekord u plej-ofu, dok je Tobajas Haris dodao 17 poena. ;

Detroit je ovim porazom produžio najduži niz poraza u plej-ofu na domaćem terenu u istoriji NBA lige. Pistonsi su izgubili 11 uzastopnih domaćih utakmica u doigravanju, što je suša koja datira još od 2008. godine.

Pistonsi će novu šansu da prekinu ovaj negativan niz imati u noći između srede i četvrtka kada je na programu druga utakmica ove serije.

Košarkaši San Antonija pobedili su Portland na svom terenu sa 111:98, u prvoj utakmici svoje serije plej-ofa Zapadne konferencije.

Najzaslužniji za pobedu San Antonija bio je Viktor Vembanjama koji je svoj debi u plej-ofu završio sa 35 postignutih poena. On je u prvom poluvremenu ubacio 21 poen i tako postavio novi rekord NBA lige po broju poena u prvom poluvremenu debitantskog nastupa u plej-ofu.

Stefon Kasl i Dearon Foks su dodali po 17 poena i zajedno 15 asistencija za pobedu San Antonija.

U poraženom timu najbolji je bio Deni Avdija sa 30 poena i 10 skokova.

Naredni meč ove serije igra se u noći između utorka i srede.

Oklahoma je ranije sinoć započela odbranu titule pobedom na svom parketu protiv Finiksa sa 119:84, u prvoj rundi plej-ofa Zapada. ;

Najbolji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžes Aleksander sa 25 i Džejlen Vilijams sa 22 poena, dok je Čet Holmgren dodao 16 poena. Srpski košarkaš Nikola Topić na parketu je proveo četiri minuta i za to vreme se nije upisao u strelce.

Na drugoj strani, najefikasniji su bili Devin Buker sa 23 i Dilon Bruks sa 18 poena.

Drugi meč ove serije na programu je u noći između srede i četvrtka.