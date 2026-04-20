NBA: Nikola Topić debitovao u plej-ofu, Avdija ne može sam protiv Vembanjame
Košarkaši Orlanda pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita sa 112:101, u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije.
Osmoplasirani Orlando posle regularnog dela sezone je do pobede protiv prvoplasiranog Detroita predvodio Paolo Bankero sa 23 poena, devet skokova i četiri asistencije.
Franc Vagner je postigao 11 od svojih 19 poena u četvrtoj četvrtini, dok su Dezmond Bejn i Vendal Karter dodali po 17 poena za vođstvo Orlanda u ovoj seriji.
U redovima Pistonsa najbolji je bio Kejd Kaningem sa 39 poena, što je njegov rekord u plej-ofu, dok je Tobajas Haris dodao 17 poena. ;
Detroit je ovim porazom produžio najduži niz poraza u plej-ofu na domaćem terenu u istoriji NBA lige. Pistonsi su izgubili 11 uzastopnih domaćih utakmica u doigravanju, što je suša koja datira još od 2008. godine.
Pistonsi će novu šansu da prekinu ovaj negativan niz imati u noći između srede i četvrtka kada je na programu druga utakmica ove serije.
Košarkaši San Antonija pobedili su Portland na svom terenu sa 111:98, u prvoj utakmici svoje serije plej-ofa Zapadne konferencije.
Najzaslužniji za pobedu San Antonija bio je Viktor Vembanjama koji je svoj debi u plej-ofu završio sa 35 postignutih poena. On je u prvom poluvremenu ubacio 21 poen i tako postavio novi rekord NBA lige po broju poena u prvom poluvremenu debitantskog nastupa u plej-ofu.
Stefon Kasl i Dearon Foks su dodali po 17 poena i zajedno 15 asistencija za pobedu San Antonija.
U poraženom timu najbolji je bio Deni Avdija sa 30 poena i 10 skokova.
Naredni meč ove serije igra se u noći između utorka i srede.
Oklahoma je ranije sinoć započela odbranu titule pobedom na svom parketu protiv Finiksa sa 119:84, u prvoj rundi plej-ofa Zapada. ;
Najbolji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžes Aleksander sa 25 i Džejlen Vilijams sa 22 poena, dok je Čet Holmgren dodao 16 poena. Srpski košarkaš Nikola Topić na parketu je proveo četiri minuta i za to vreme se nije upisao u strelce.
Na drugoj strani, najefikasniji su bili Devin Buker sa 23 i Dilon Bruks sa 18 poena.
Drugi meč ove serije na programu je u noći između srede i četvrtka.
Potpis na Marakani: Zvezda "prebrinula" krilo!
20. 04. 2026. u 17:10
Novina: Od sledeće sezone VAR i u Prvoj ligi Srbije
20. 04. 2026. u 16:40
Teniski svet u neverici: Igi Švjontek se ovo desilo prvi put posle sedam godina
20. 04. 2026. u 16:30
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
