Košarka

Prekid crnog niza: Cedevita nakon šest uzastopnih poraza upisala trijumf u ABA ligi

Filip Milošević

19. 04. 2026. u 21:09

Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su večeras u Ljubljani ekipu Igokee rezultatom 102:88 u utakmici poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige.

Прекид црног низа: Цедевита након шест узастопних пораза уписала тријумф у АБА лиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je David Škara sa 19 poena, dok su Umodža Gibson i Metju Hart dodali po 14.

U ekipi Igokee najbolji je bio Aleksandar Lazić sa 17 poena, dok je Dragan Milosavljević dodao 15.

Košarkaši Cedevita Olimpije su peti na tabeli sa 13 pobeda i 11 poraza, dok je Igokea na sedmoj poziciji sa skorom 10/14.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

