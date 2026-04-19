Prekid crnog niza: Cedevita nakon šest uzastopnih poraza upisala trijumf u ABA ligi

Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su večeras u Ljubljani ekipu Igokee rezultatom 102:88 u utakmici poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je David Škara sa 19 poena, dok su Umodža Gibson i Metju Hart dodali po 14.

U ekipi Igokee najbolji je bio Aleksandar Lazić sa 17 poena, dok je Dragan Milosavljević dodao 15.

Košarkaši Cedevita Olimpije su peti na tabeli sa 13 pobeda i 11 poraza, dok je Igokea na sedmoj poziciji sa skorom 10/14.

