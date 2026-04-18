Određeni termini za Top 8 Evrolige: Evo kada se igra crveno-beli derbi, ako Zvezda prođe plej-in!

Rival će joj biti Olimpijakos iz Pireja.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Madridu od Reala, pa u plej-in borbe ulaze sa poslednjeg desetog mesa.

Rival timu Saše Obradovića biće prvo slavna Barselona, a potom ako prođe ekipa sa Malog Kalemegdana odmeriće snagu protiv poraženog iz okršaja Panatinaikos - Monako.

Crveno-beli će već u utorak, 21. aprila, od 20.45 časova gostovati u Blaugrani, pa bi u slučaju trijumfa i u narednom duelu protiv atinskih "zelenih" ili "kneževa" kao gost, zakazala četvrtfinale protiv Olimpijakosa.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Od ranije se zna i kada startuje plej-of serija crveno-belih iz Pireja – u utorak, 28. aprila, od 20.00. Revanš, takođe u Dvorani mira i prijateljstva na programu je već dva dana kasnije, u istom terminu.

Obelodanjen je kalendar za prva dva meča u svim plej-of serijama, a zavesu na četvrtfinale će podići Fenerbahče i Žalgiris, u utorak, 28. aprila, od 19.45 časova.

Ovo su svi termini završnice Evrolige:

Foto: Printskrin/Euroleague

