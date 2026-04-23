Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, predsednik SAD Donald Tramp smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, a onda je njegov "čovek od poverenja" ponudio da Italijani odmene Irance na šampionatu planete.

Međutim...

Usledio je šok.

Paolo Zampoli, italijansko-američki biznismen, društvena ličnost, nekadašnji agent za modeling i, ništa manje interesantno, čovek za koga se tvrdi da je upoznao Trampa sa Melanijom, sada nosi i titulu specijalnog izaslanika američkog predsednika za „globalna partnerstva". U toj ulozi, Zampoli je obratio se predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, a potom i samom Trampu, sa idejom koju je opisao kao „san": da Iran na Svetskom prvenstvu 2026. godine odmeni - Italija.

„Potvrđujem da sam predložio Trampu i Infantinu da Italija zameni Iran na Svetskom prvenstvu. Ja sam Italijan po rođenju i to bi za mene bio san. Sa četiri titule, Italija ima taj kvalitet," rekao je Zampoli za Fajnenšl tajms.

Problem?

Italija se nije kvalifikovala za Svetsko prvenstvo. Treći put zaredom.

Tramp, Meloni i čovek koji godinama predlaže "Italina umesto Irana!"

Da bi se razumeo kontekst ovog predloga, treba se vratiti nekoliko koraka unazad. Tramp i italijanska premijerka Đorđa Meloni važili su za prirodne saveznike: u pitanju su dve ličnosti sa desnim političkim stavovima, a i obostranim simpatijama zbog načina na koji se pristupa politici. Ali taj odnos je zahladneo otkako je Tramp oštro napao novog papu Lava XIV u vezi s američko-iranskim ratom, a Meloni je stala u odbranu Vatikana. Zampolijev predlog, prema izveštavanju Fajnenšl tajmsa, direktan je pokušaj da se ta diplomatska rana zaleči - tako što bi Amerikanci Italiji poklonili mesto na najvećoj fudbalskoj pozornici.

Zampoli nije slučajan igrač u priči. Isti ovaj čovek je pre četiri godine, za Svetsko prvenstvo u Kataru, takođe tražio da Iran bude isključen i zamenjen Italijom - tada iz političkih razloga vezanih za iranske proteste. Sada radi isto, samo sa drugim povodom i višom pozicijom u hijerarhiji. Moglo bi se reći da je „zamenite Iran Italijom" postalo neka vrsta Zampolijevog zaštitnog znaka.

Ali...

Odgovor Rima? "Sramota!"

Reakcija iz Italije stigla je brzo, i to bez ustezanja.

Ministar sporta Andrea Abodi rekao je sažeto:

„Prvo, to nije moguće. Drugo, nije primereno. Na teren se ide kroz kvalifikacije."

Ministar ekonomije Đankarlo Đorđeti išao je i korak dalje, okarakterisavši predlog jednom rečju:

„Sramota!".

Čak ni italijanski sportski mediji nisu posvetili priči neku naročitu pažnju: glavni portali su ovo spomenuli maltene kao uzgrednu belešku, kao da je reč o dosadnom TV programu u kasnim satima, kada više niko i ne gleda televiziju.

Ugledni italijanski trener Đani de Bjazi istakao je još nešto:

Čak i da Iran odustane, a trenutno mu ne pada na pamet sudeći po današnjim vestima, logika nalaže da mesto pripadne sledećoj ekipi iz azijskih kvalifikacija, a ne Italiji, koja je u martu ispala na penale od Bosne i Hercegovine.

Neverica - fudbaleri Italije posle ispadanja u kvalifikacijma za Svetsko prvenstvo

FIFA: Iran dolazi!

Infantino, inače Trampov fudbalski saveznik i dobitnik predsednikove „Nagrade za mir", stavio je tačku na spekulacije:

„Iranska reprezentacija dolazi, to je sigurno. Oni predstavljaju svoj narod. Kvalifikovali su se. Igrači žele da igraju."

Tri utakmice Irana u grupnoj fazi planirane su upravo na tlu Sjedinjenih Američkih Država, zemlje s kojom su trenutno u ratu.

San ili farsa?

Cela ova priča, naravno, nije samo fudbalska. Ona je ogledalo trenutka u kome svi živimo, trenutka u kome se sport pretvara u produžetak diplomatske pregovaračke borbe, a plasman na takmičenje postaje nešto o čemu se pregovara, a ne nešto što se zasluži na terenu. Zampoli taj plasman možda stvarno doživljava kao „san", kako kaže. Italijanski ministri su baš to - nazvali sramotom. A italijanski navijači? Oni su, po treći put zaredom, samo tužni.

Jer na kraju krajeva, nijedan predlog iz Vašingtona ili iz Zampolijevih usta ne može da zameni golove koje "azuri" nisu dali onog kobnog dana u Zenici, kada su ih Bosanci izbacili na penale.

