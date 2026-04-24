Da Maji pomognu u lečenju: Slavko Radojčić iz Pančeva sakuplja novac za majku troje mališana, oboleloj od invanzivnog karcinoma (FOTO)

PANČEVAC Slavko Radojčić je, iz svog grada do manastira Nimnik i nazad, za vikend biciklom prešao više od 180 kilometara.

Predsednik Udruženja dobrih ljudi "Ognjište" još jednom humanitarnom vožnjom pokrenuo je lavinu dobrote, ovaj put skrenuo je pažnju na akciju prikupljanja pomoći za lečenje sugrađanke Maje Veličković (1983), majke troje dece koja boluje od invazivnog karcinoma grlića materice, a sve opcije lečenja u zemlji iscrpljene su.

Imao je podršku tokom celog puta. Porodica i kumovi ispratili su ga iz Pančeva, sačekali u Nimniku. Uz njih su ga, na kraju puta, dočekali Majin suprug Darko i deca Andrej, Dunja i Stefan.

- Kada sam ugledao lica Majine dece, shvatio sam da nisam uzalud išao - kaže Slavko. - Ta deca treba da rastu uz svoju majku. Pančevo nije veliki grad, uvek neko nekoga poznaje. Čuo sam da su deca mnogo dobra, kao i Maja i Darko. Oni zaslužuju da budu srećna porodica.

Od kako je "Ognjište" započelo akciju, za Majino lečenje prikupljeno je 870.000 dinara.

Osim ove vožnje biciklom, organizovan je i niz humanitarnih događaja.

RADOJČIĆ je tri decenije zaposlen, ali to ga ne sprečava da slobodno vreme i dane godišnjeg odmora troši da pomogne onima kojima je to potrebno.



Svi koji žele da pomognu Maji Veličković, mogu to učiniti uplatom na račun Udruženja "Ognjište" 340-11024157-94, sa naznakom: Vozim za Maju. - Ko hoće da uradi nešto, nađe način, ko neće da uradi, nađe opravdanje. Čovek ne može da ostane imun na teške sudbine drugih ljudi - kaže on.

- Beskrajno sam zahvalan svima koji su na bilo koji način pomogli - ističe Radojčić. - Nastavićemo borbu sve dok ne sakupimo dovoljno novca za Majini lečenje u inostranstvu inovativnim metodma i Tomo terapijama.

Slavko je u ovu, još jednu od svojih humanih misija, krenuo u subotu ujutru, pravo iz noćne smene, ispred Hrama svetih cara Konstantina i carice Jelene, a u Pančevo se vratio u nedelju po podne. Išao je preko Kovina, Gaja i Dubovca do Banatske Palanke, odakle je nastavio skelom do Ramske tvrđave. U manastiru Nimnik su ga dočekali iguman Jelisej i bratstvo manastira.

- Žurio sam da stignem na skelu u Banatsku Palanku, pokušao sam da skratim put i krenuo preko njiva između Kličevca i Kurjače. To se pokazalo kao loša odluka. Teren je bio strm, izuzetno težak, peo sam se uzbrdo, mimoilazio sam se sa oštrim kamenjem. Čini mi se da sam na toj deonici izgubio više snage nego za ceo put. Ipak, čim sam stigao u manastir, sav umor je nestao kao rukom odnesen - kaže Radojčić.