Vreme danas: Sunčano i toplo, do 22 stepena

U SRBIJI danas ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 19.

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, dok se kiša i lokalni pljuskovi očekuju tek ponegde u utorak (28. aprila).

Od srede (29. aprila) biće promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

(Sputnjik)