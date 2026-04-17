A nakon debakla u Madridu! Evo protiv koga će Crvena zvezda igrati u plej-inu Evrolige
Crvena zvezda je porazom u Madridu izgubila sve šanse da se nađe na šestom mestu u Evroligi, ali ne i na sedmom.
Naime, crveno-beli su doživeli debakl u poslednjem 38. kolu Evrolige - 103:82. Zvezda je tako sezonu završila sa 21. pobedom i 17 poraza i još uvek nije izvesno sa kog će mesta krenuti u plej-in. Trenutno su deveti, a večeras nakon što budu odigrani i poslednji mečevi 38.kola biće i definitivno poznato sa kim će srpski klub igrati.
Izabranici Saše Obradovića mogu da završe na sedmom, osmom, devetom ili desetom mestu.
Zvezda će sezonu završiti:
– kao sedma: ako i Panatinaikos izgubi od Efesa i Monako izgubio od Hapoela iz Tel Aviva.
– kao osma: ako Panatianikos pobedi, a Monako izgubi, kao i Barselona od Dubaija – ili – ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube.
– kao deveta: ako pobede Panatinaikos i Barselona, a Monako izgubi – ili – ako pobede Panatinaikos i Monako, a Barselona izgubi.
– kao deseta: ako pobede i Monako i Barselona.
Poraz Zvezde ide na ruku Barseloni, koja bi u slučaju da i Panatinaikos izgubi i Monako pobedi zauzela osmu poziciju. Ekipa koju vodi Ćavi Paskval će na devetom mestu završiti ako pobede i PAO i Monako. Barsu ugrožava i Dubai, koji bi u slučaju poraza španskog kluba pobedom nad Valensijom mogao da „gurne“ Barsu na 10. mesto i „zatvori“ plej-in deo tabele. Tim iz Blaugrane će zauzeti 10. poziciju ako izgubi od svog rivala Bajerna i ako Valensija savlada Dubai.
Plej-in faza Evrolige na programu je utorak, a deseto mesto bi predstavljalo pakao za Zvezdu, jer bi morali da prođu dva gostovanja ako žele da igraju plej-of najkvalitetnijeg takmičenja. Najverovatnije Barseloni, Monaku ili Panatinaikosu.
Ceo region u šoku! Reprezentativac Hrvatske ima leukemiju, prima hemoterapiju
17. 04. 2026. u 06:09
Evo šta je prelomilo: Saša Obradović otvorio dušu nakon poraza Zvezde
16. 04. 2026. u 22:48
Zvezda bez plej-ofa Evrolige: Real Madrid ubedljiv protiv crveno-belih!
16. 04. 2026. u 22:38 >> 22:46
Penjaroja oduševio "grobare": Španac zapalio atmosferu na kraju evroligaške sezone...
16. 04. 2026. u 22:31
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Kakav žreb! Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal!
Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.
16. 04. 2026. u 13:20
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
