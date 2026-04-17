A nakon debakla u Madridu! Evo protiv koga će Crvena zvezda igrati u plej-inu Evrolige

Crvena zvezda je porazom u Madridu izgubila sve šanse da se nađe na šestom mestu u Evroligi, ali ne i na sedmom.

FOTO: Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia

Naime, crveno-beli su doživeli debakl u poslednjem 38. kolu Evrolige - 103:82. Zvezda je tako sezonu završila sa 21. pobedom i 17 poraza i još uvek nije izvesno sa kog će mesta krenuti u plej-in. Trenutno su deveti, a večeras nakon što budu odigrani i poslednji mečevi 38.kola biće i definitivno poznato sa kim će srpski klub igrati.

Izabranici Saše Obradovića mogu da završe na sedmom, osmom, devetom ili desetom mestu.

Zvezda će sezonu završiti:

– kao sedma: ako i Panatinaikos izgubi od Efesa i Monako izgubio od Hapoela iz Tel Aviva.

– kao osma: ako Panatianikos pobedi, a Monako izgubi, kao i Barselona od Dubaija – ili – ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube.

– kao deveta: ako pobede Panatinaikos i Barselona, a Monako izgubi – ili – ako pobede Panatinaikos i Monako, a Barselona izgubi.

– kao deseta: ako pobede i Monako i Barselona.

Poraz Zvezde ide na ruku Barseloni, koja bi u slučaju da i Panatinaikos izgubi i Monako pobedi zauzela osmu poziciju. Ekipa koju vodi Ćavi Paskval će na devetom mestu završiti ako pobede i PAO i Monako. Barsu ugrožava i Dubai, koji bi u slučaju poraza španskog kluba pobedom nad Valensijom mogao da „gurne“ Barsu na 10. mesto i „zatvori“ plej-in deo tabele. Tim iz Blaugrane će zauzeti 10. poziciju ako izgubi od svog rivala Bajerna i ako Valensija savlada Dubai.

Plej-in faza Evrolige na programu je utorak, a deseto mesto bi predstavljalo pakao za Zvezdu, jer bi morali da prođu dva gostovanja ako žele da igraju plej-of najkvalitetnijeg takmičenja. Najverovatnije Barseloni, Monaku ili Panatinaikosu.

Standings provided by Sofascore