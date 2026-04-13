"BIO JE MI JE POPUT OČINSKE FIGURE!" Emotivni Bogdan Bogdanović o Vujoševiću

Prvi koji je verovao u mene, u moju radnu etiku, u moju ljubav i posvećenost igri i koji mi je pružio priliku, izjavio je danas košarkaš Los Anđeles Klipersa i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović o legendarnom treneru Dušku Vujoševiću, koji je preminuo pre pet dana u Beogradu.

Košarkaši LA Klipersa pobedili su na svom terenu Golden Stejt rezultatom 115:110 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Bogdanović je posle meča sa Golden Stejtom za američke medije govorio o Vujoševiću, koji je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini.

"Tužan dan za sve navijače Partizana, moju porodicu i mene. On je u tom periodu, dok sam bio tamo, bio kao deo porodice, definitivno i poput očinske figure", izjavio je Bogdanović, koji je u Partizanu sarađivao sa Vujoševićem.

Bogdanović je istakao da je Vujošević bio drugačiji.

"Nedostajaće nam kao čovek. Bio je zaista poseban. Kao što sam napisao i na Instagramu, njemu je bilo stalo do tebe kao osobe - razvijao te je kao čoveka. Pokazivao nam je i druge stvari, kupovao nam je knjige za čitanje, jednostavne knjige o psihologiji, motivaciji, disciplini, slao nas u pozorišta, kupovao karte za pozorište i muzeje.... Bio je jednostavno drugačiji. Smatrao je da sportisti moraju da budu primer omladini, zato je to radio", istakao je Bogdanović.

Vujošević će biti sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

