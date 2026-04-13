Košarka

"BIO JE MI JE POPUT OČINSKE FIGURE!" Emotivni Bogdan Bogdanović o Vujoševiću

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 14:03

Prvi koji je verovao u mene, u moju radnu etiku, u moju ljubav i posvećenost igri i koji mi je pružio priliku, izjavio je danas košarkaš Los Anđeles Klipersa i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović o legendarnom treneru Dušku Vujoševiću, koji je preminuo pre pet dana u Beogradu.

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Košarkaši LA Klipersa pobedili su na svom terenu Golden Stejt rezultatom 115:110 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Bogdanović je posle meča sa Golden Stejtom za američke medije govorio o Vujoševiću, koji je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini.

"Tužan dan za sve navijače Partizana, moju porodicu i mene. On je u tom periodu, dok sam bio tamo, bio kao deo porodice, definitivno i poput očinske figure", izjavio je Bogdanović, koji je u Partizanu sarađivao sa Vujoševićem.

Bogdanović je istakao da je Vujošević bio drugačiji.

"Nedostajaće nam kao čovek. Bio je zaista poseban. Kao što sam napisao i na Instagramu, njemu je bilo stalo do tebe kao osobe - razvijao te je kao čoveka. Pokazivao nam je i druge stvari, kupovao nam je knjige za čitanje, jednostavne knjige o psihologiji, motivaciji, disciplini, slao nas u pozorišta, kupovao karte za pozorište i muzeje.... Bio je jednostavno drugačiji. Smatrao je da sportisti moraju da budu primer omladini, zato je to radio", istakao je Bogdanović.

Vujošević će biti sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa