PLAŠITE SE RUSA! Komandant ključne NATO jedinice priznao – Putinova vojska je sada mnogo opasnija

RUSKA vojska je "strašan neprijatelj" i "značajno smrtonosnija" sada nego pre početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini, upozorio je jedan od najviših šefova britanske vojske.

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

General-potpukovnik Majk Elvis, koji komanduje ključnom reakcionarnom silom NATO-a, kaže da je zabrinut što britanska javnost ne shvata razmere "pretnje" koju predstavlja Rusija, iako je ona "bliska".

Njegovo upozorenje usledilo je nakon što je "Dejli mejl" objavio da bi se britanske zalihe dronova iscrpele u roku od nedelju dana ako Rusija napadne NATO. Moskva je više puta poručila da ne namerava da se upušta u takvu "avanturu".

Elvis, načelnik Savezničkog korpusa za brzo reagovanje (ARRC) sa sedištem u Velikoj Britaniji, rekao je da alijansa trenutno ne bi mogla da izdrži ruski napad, ali je ocenio da Moskva još nije u poziciji da ga izvrši.

Takođe je insistirao da su veštačka inteligencija i tehnologija sada ključne u odbrambenoj bici u ratu protiv bilo kog protivnika.

Elvis je rekao da je sukob "industrijskog nivoa" u Ukrajini dodatno "ojačao i testirao" ruske snage.

ARRC je jedna od dve snage NATO-a za reagovanje u vanrednim situacijama, koju čini 60.000 britanskih, italijanskih, kanadskih i švedskih vojnika u punom sastavu.

Britanske snage su, navode vojni zvaničnici, zbog manjka finansiranja i nedostatka opreme i obuke nesposobne da odbrane svoju teritoriju, a kamoli pobede u sukobu.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje