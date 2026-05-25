TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"! (VIDEO)

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije". Kako i ne bi, stiže prvo pojačanje za Ligu šampiona.

FOTO: N. Skenderija

Velika želja koju je imao trener crveno-belih, Dejan Stanković, Muhamed Abu Fani je na korak od crveno-belog dresa.

Kako prenose izraelski mediji, fudbaler Ferencvaroša, koji je Stanković i trenirao, će ovog leta zadužiti opremu srpskog šampiona.

Ukoliko zaista dođe do ovog transfera, klub iz Ljutice Bogdana će za pomenuti transfer izdvojiti 1.500.000 evra, dok će igrač po sezoni zarađivati 750.000 evra, prenosi izraelski Inet.

To je za 50% veća plata koju je Abu Fani imao u mađarskom klubu, ističe isti izvor.

Zvezda polako sklapa kockice za narednu sezonu, a pre svega kvalifikacije za Ligu šampiona. Čelni ljudi beogradskog kluba u Abu Faniju vide idealnu zamenu za Tima Maksa Elšnika, koji će najverovatnije napustiti ekipu u prelaznom roku.

Omaleni iskusni vezista, prema sajtu Transfermarkt, vredi 3.000.000 evra, a ugovor mu ističe naredne godine.

Za Mađarski klub je za tri godine odigrao ukupno 116 utakmica, zabeleživši 12 golova uz 29 asistencija.

Ukoliko do ovog transfera zaista i dođe, predstavljaće veliko pojačanje za trenera Dejana Stankovića u kreaciji napada i doneće dodatnu stabilnost u veznom redu.

Navijači Zvezde ga se, sa druge strane, po lošem sećaju jer je bio član Makabi Haife, koji je eliminisao crveno-bele u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2022. godine. Potom je prešao u mađarski klub

