DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

"Svi trening kampovi zemalja učesnica Svetskog prvenstva moraju biti odobreni od strane FIFA", rekao je Mehdi Tadž, predsednik Iranskog fudbalskog saveza, u subotnjoj izjavi objavljenoj na Telegramu. "Srećom, nakon zahteva koje smo podneli i sastanaka koje smo u Istanbulu održali sa FIFA i zvaničnicima Svetskog prvenstva, kao i vebinar sastanka koji smo imali juče u Teheranu sa poštovanim generalnim sekretarom svetske kuće fudbala, naš zahtev za promenu baze tima iz SAD u Meksiko je odobren."

Iran je prvobitno trebalo da trenira u Tusonu, Arizoni, ali je premeštanje spominjano kao mogućnost mesecima unazad zbog neizvesnosti oko rata na Bliskom istoku i bezbednosnih zabrinutosti. Zvaničnici sportskog kompleksa Kino u Tusonu odbili su da komentarišu novonastalu situaciju. A šta li će tek reći presdednik Amerike, Donald Tramp...

Ali, idemo redom.

Logistička prednost

"Bićemo bazirani u kampu Tihuana, koji je blizu Tihog okeana i na granici između Meksika i SAD", rekao je Tadž. "Ukupno rastojanje između nas i mesta naših utakmica u Los Anđelesu je 55 minuta letom."

To je znatno brže nego sa njihovog prethodnog planiranog trening kampa u Tusonu. Iranski savez je istakao da nova lokacija "uključuje sve trening objekte, teretanu, privatni restoran i sve drugo što timu treba."

Fudbalska reprezentacija Irana sa slikama ubijenih devojčica u američkom bombardovanju / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Izbegavanje viznih komplikacija

Tadž je dodao da će promena pomoći da se izbegnu vizne komplikacije nakon američko-izraelskog napada na Iran, i da će tim moći da leti direktno u Meksiko sa kompanijom "Iran Air".

Iran je mesecima bio suočen sa neizvesnošću oko putnih i bezbednosnih aranžmana za Svetsko prvenstvo. Iranski zvaničnici su rekli ovog meseca da njihovi igrači i osoblje još uvek nisu dobili američke vize, manje od mesec dana pre početka turnira. Počeli su sa aplikacijama za vize tokom boravka u Turskoj gde su obavljali pripreme.

Rat koji je sve promenio

Ova odluka dolazi u kontekstu vojnog sukoba koji je potresao region. Krajem februara 2026. godine, Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana, poznate kao "Operacija epska furija", koje su dovele do smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija i drugih visokih zvaničnika.

Iran je uzvratio raketnim napadima na izraelske gradove i američke vojne baze širom Zaliva, u Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku i Jordanu. Tenzije su eskalirale do te mere da je predsednik Iranskog fudbalskog saveza izjavio da "teško možemo gledati ka Svetskom prvenstvu sa nadom". Ali...

Tramp i protivrečne izjave

Situaciju je dodatno zakomplikovao američki predsednik Donald Tramp svojim dvosmislenim izjavama. U martu, Tramp je objavio na Truth Social-u:

"Iranska fudbalska reprezentacija je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da je prikladno da budu tamo, za njihov sopstveni život i bezbednost."

Ova izjava je bila u suprotnosti sa tvrdnjama predsednika FIFA Đanija Infantina koji je rekao da mu je Tramp garantovao da će Iranu i dalje biti dozvoljeno da igra na Svetskom prvenstvu.

Tadž je tada reagovao oštro:

"Kada je Tramp jasno izjavio da ne može da obezbedi bezbednost iranske reprezentacije, definitivno nećemo putovati u Ameriku."

A onda...

FIFA: "Naravno da će Iran učestvovati"

Uprkos svim turbulencijama, predsednik FIFA Đani Infantino je više puta ponovio da će Iran učestvovati. Na kongresu svetske fudbalske organizacije 30. aprila u Vankuveru, godišnjem sastanku koji uključuje predstavnike FIFA iz više od 200 nacija, Infantino je istakao:

"Da potvrdim, i to odmah za one koji žele da kažu nešto drugo ili napišu nešto drugo, da će Iran naravno učestvovati na FIFA Svetskom prvenstvu 2026."

Utakmice ostaju u Americi - za sada

Iako mu je trening kamp premešten u Meksiko, Iran će i dalje igrati sve tri grupne utakmice na američkoj teritoriji:

15. juna: Iran protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu



26. juna: Iran protiv Egipta u Sijetlu

FS Irana je ranije pokušao da pregovara sa FIFA o premeštanju utakmica u Meksiko, ali svetska kuća fudbala nije popustila. Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandide rekao je da bi "najbolja situacija" bila premeštanje utakmica u meksičke gradove domaćine kao što su Gvadalahara, Meksiko Siti i Monterej.

Međutim, za sada, Iran će morati da igra na američkoj teritoriji - zemlje koja je izvela vojne napade na njihovu domovinu pre samo tri meseca.

Aktuelno stanje rata

Danas, tri meseca nakon početka operacije "Epska furija", Iran i Izrael ostaju u otvorenom vojnom sukobu.

Energetska postrojenja u Kataru zatvorena su nakon napada dronovima, što je uzrokovalo porast cena energije širom sveta. Američke vojne baze u Zalivu ostaju na visokom nivou pripravnosti.

U Iranu je bio uveden 40-dnevni period žalosti nakon smrti Hamneija, a tokom tog perioda sve sportske aktivnosti u zemlji suspendovane su ili smanjene na najmanju meru.

Konačno, Mundijal

Uprkos svim preprekama, Iran će se pojaviti na svom četvrtom uzastopnom Svetskom prvenstvu, a sedmom ukupno. Nikada nisu Iranci prošli prvo kolo, sada se nadaju da će, uprkos svemu, baš o uraditi. Belgija je možda "previše tvrd orah", ali se azijski džin nada da može da izađe na kraj sa Novim Zelandom, pa i Egiptom predvođenim Mohamedom Salahom i drugim zvezdama "faraona.".

Jer, sa kampom u Tihuani, pograničnom gradu koji je postao geopolitičko rešenje za fudbalski turnir, Iranci će pokušati da se fokusiraju na fudbal dok njihov svet bar malo prestaje da gori. Ono što ne prestaje da gori je želja Iranaca da, eto, baš na američkom tlu, pokažu da im je, što se Mundijala tiče, baš tu i mesto.

