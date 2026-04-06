NBA:Oklahoma sigurna protiv Jute, Dalas bolji od Lejkersa, pobeda Klipersa

Košarkaši Oklahome savladali su prošle noći na svom terenu Jutu sa ubedljivih 146:111 i tako upisali petu uzastopnu pobedu u NBA ligi, ali se i učvrstili na prvom mestu Zapadne konferencije.

Čet Holmgren je postigao 21 poen i bio je najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona, dok je Šej Gildžes Aleksander dodao 20 i tako produžio svoj rekordni niz utakmica sa najmanje 20 ubačenih poena na 138.

Kejson Valas je postigao 16, a Džejlen Vilijams 15 poena za Oklahomu, koja je pobedila na 17 od poslednjih 18 utakmica. Šansu na ovom meču dobio je i srpski košarkaš Nikola Topić koji je za osam minuta na parketu upisao dva poena, dva skoka i četiri asistencije.

U redovima Jute, koja je poražena deveti put zaredom, najbolji su bili Brajs Sensebo sa 34 poena i Kajl Filipovski sa 20 poena i 14 skokova.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa su kao gosti pobedili Sakramento sa 138:109.

Kavaj Lenard je 26 i Džon Kolins sa 25 su predvodili Kliperse do pobede, dok su Darijus Garland i Kobi Sanders dodali po 17. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je na terenu proveo tri minuta i nije se upisao u strelce.

Na drugoj strani, 21 poen je postigao Devin Karter, dok je Najk Kliford dodao 18.

Košarkaši Dalasa su na svom parketu pobedili Los Anđeles Lejkerse sa 134:128 i tako prekunuli svoj najduži niz poraza kod kuće u poslednje 32 godine sa 14 utakmica.

Najzaslužniji za pobedu Dalasa bio je Kuper Fleg sa 45 poena. On je postao prvi ruku sa dve uzastopne utakmice sa najmanje 45 poena još od Alena Ajversona u sezoni 1996/97.

U redovima Lejkersa je, u odsustvu Luke Dončića, najbolji je bio Lebron Džejms sa 30 poena i 15 asistencija, dok je Luk Kenard stigao do svog prvog tripl-dabla u karijeri sa 15 poena, 16 skokova i 11 asistencija.

Košarkaši Hjustona su u gostima pobedili Golden stejt sa 117:116, poenima Alperena Šenguna 11 sekundi pre kraja utakmice, i tako pokvarili povratak Stefa Karija na teren.

Najefikasniji u timu Hjustona bio je Kevin Durent sa 31 poenom, Šengun je dodao 24, a Džabari Smit 23 poena. Kari, koji se vratio na teren posle više od dva meseca i 27 propuštenih utakmica, bio je najbolji u poraženom timu sa 29 postignutih poena.

Košarkaši Šarlota su upisali četvrtu uzastopnu pobedu pošto su u gostima bili bolji od Minesote sa 122:108. Lamelo Bol je postigao 35 poena, a Majls Bridžis dodao 25 poena, osam skokova i sedam asistencija za pobednički tim. U timu Minesote najefikasniji je bio Džulijus Rendl sa 26 poena.

Klivlend je slavio protiv Indijane sa 117:108, uz 38 poena Donovana Mičela i 29 Džejmsa Hardena, dok je Orlando bio bolji od Nju Orleansa sa 122:108 predvođen Dezmondom Bejnom koji je ubacio 27 poena.

Ranije sinoć, Boston je pobedio Toronto sa 115:101, Bruklin je bio bolji od Vašingtona sa 121:115, Finiks od Čikaga sa 120:110, dok je Milvoki savladao Memfis sa 131:115.