HRVATSKA U ŠOKU: Ono što je osvanulo u Splitu zapanjilo je sve Hrvate (FOTO)

31. 05. 2026. u 15:03

U najnovije vesti iz Hrvatske "upletena" je i Srbija.

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Split je, naime, u ovoj sedmici privukao ogromnu pažnju ne samo hrvatske, već i srpske javnosti.

I to zbog jednog reklamnog panoa.

Na ogromnom bilbordu se, usred pomenutog dalmatinskog grada, veličao uspeh - FK Crvena zvezda.

Naime, digitalni ekran je prikazivao šta se to dogodilo na današnji dan i, u petak, 29. maja, na 35. godišnjicu otkako su fudbaleri Zvezde osvojili Kup evropskih šampiona, preteču Lige šampiona, Splićani su mogli da vide ogromnu poruku na kojoj je pisalo:

"Dogodilo se na današnji dan:

29. svibnja 1991.

Crvena zvezda osvaja Europu.
Povjesni regionalni uspjeh."

Taj "istorijskih regionalni uspeh" nije, međutim, baš celog dana bio podsetnik Splićanima.

Ovako je Splitska televizija objavila šta se desilo u drugom delu tog 29. maja 2026, uz fotografiju sa ćoška dve ulice, koju i vi možete da vidite:

"Ovo je jutros bilo na oglasnom ekranu na križanju Dubrovačke i Domovinskog rata. Kasnije je oglas uklonjen".

Bilbord u Splitu / Screenshot / Fejsbuk / Splitska televizija

Oglas možda jeste uklonjen, ali su i Split i Hrvatska bar na jedan dan mogli da se podsete podviga o kome su tada i Split i Hrvatska, a i mnogi drugi pričali.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

