HRVATSKA U ŠOKU: Ono što je osvanulo u Splitu zapanjilo je sve Hrvate (FOTO)
U najnovije vesti iz Hrvatske "upletena" je i Srbija.
Split je, naime, u ovoj sedmici privukao ogromnu pažnju ne samo hrvatske, već i srpske javnosti.
I to zbog jednog reklamnog panoa.
Na ogromnom bilbordu se, usred pomenutog dalmatinskog grada, veličao uspeh - FK Crvena zvezda.
Naime, digitalni ekran je prikazivao šta se to dogodilo na današnji dan i, u petak, 29. maja, na 35. godišnjicu otkako su fudbaleri Zvezde osvojili Kup evropskih šampiona, preteču Lige šampiona, Splićani su mogli da vide ogromnu poruku na kojoj je pisalo:
"Dogodilo se na današnji dan:
29. svibnja 1991.
Crvena zvezda osvaja Europu.
Povjesni regionalni uspjeh."
Taj "istorijskih regionalni uspeh" nije, međutim, baš celog dana bio podsetnik Splićanima.
Ovako je Splitska televizija objavila šta se desilo u drugom delu tog 29. maja 2026, uz fotografiju sa ćoška dve ulice, koju i vi možete da vidite:
"Ovo je jutros bilo na oglasnom ekranu na križanju Dubrovačke i Domovinskog rata. Kasnije je oglas uklonjen".
Oglas možda jeste uklonjen, ali su i Split i Hrvatska bar na jedan dan mogli da se podsete podviga o kome su tada i Split i Hrvatska, a i mnogi drugi pričali.
