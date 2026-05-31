HRVATSKA U ŠOKU: Ono što je osvanulo u Splitu zapanjilo je sve Hrvate (FOTO)

U najnovije vesti iz Hrvatske "upletena" je i Srbija.

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Split je, naime, u ovoj sedmici privukao ogromnu pažnju ne samo hrvatske, već i srpske javnosti.

I to zbog jednog reklamnog panoa.

Na ogromnom bilbordu se, usred pomenutog dalmatinskog grada, veličao uspeh - FK Crvena zvezda.

Naime, digitalni ekran je prikazivao šta se to dogodilo na današnji dan i, u petak, 29. maja, na 35. godišnjicu otkako su fudbaleri Zvezde osvojili Kup evropskih šampiona, preteču Lige šampiona, Splićani su mogli da vide ogromnu poruku na kojoj je pisalo:

"Dogodilo se na današnji dan:

29. svibnja 1991.

Crvena zvezda osvaja Europu.

Povjesni regionalni uspjeh."

Taj "istorijskih regionalni uspeh" nije, međutim, baš celog dana bio podsetnik Splićanima.

Ovako je Splitska televizija objavila šta se desilo u drugom delu tog 29. maja 2026, uz fotografiju sa ćoška dve ulice, koju i vi možete da vidite:

"Ovo je jutros bilo na oglasnom ekranu na križanju Dubrovačke i Domovinskog rata. Kasnije je oglas uklonjen".

Bilbord u Splitu / Screenshot / Fejsbuk / Splitska televizija

Oglas možda jeste uklonjen, ali su i Split i Hrvatska bar na jedan dan mogli da se podsete podviga o kome su tada i Split i Hrvatska, a i mnogi drugi pričali.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najzanimljivije i najvažnije vesti o njemu uz sportske stranice portala Novosti.

Na pravom ste mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)